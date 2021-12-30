日圓跌穿115.1水平 金價千八關徘徊
2021年12月30日 16:11
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美匯指數報96.13；港匯見7.7988；離岸人民幣(CNH)報6.3749；美元兌日圓報115.16；歐元企1.1309，英鎊處1.3467。金價1,800美元上落。布油報79.02美元，紐油報76.27美元。比特幣偏軟，報46,913美元。道指期貨升2點。
●市後關注點
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報23,112點，升25點或0.11%。國企指數收報8,096點，跌2點或0.03%；科技指數收報5,475點，升3點或0.07%。主板成交691億港元。https://bit.ly/33YioE4
-商湯收報4.13元，較定價高7%，每手帳賺280元。
-小米：冀明年與光弘科技完成智能手機4,000萬部目標。
-商湯徐立：AI軟件是未來十年增長最快的商業領域之一。
-中國移動明年1月5日起停運加拿大業務。
●滬綜指重上3,600點關，收升22點，傳媒娛樂股領漲4.2%，飛機製造股揚升3.4%，地產、水泥及石油股同升逾1%。https://bit.ly/3sK5ofy
●中國經濟：
-商務部：今年外貿料達6萬億美元，明年穩外貿難度大。
-內地五大商銀首11個月普惠小微貸款增37%，提前達標。
-人行前官員：中國應加大宏觀經濟政策逆周期調控力度。
●今年漲價6成！美國最大雞蛋商警告：食品通脹更嚴重。
●三星今年半導體收入增3成，超越英特爾再做一哥。
●三星集團洽談收購生物科技巨頭Biogen。
●美光科技：中國工廠生產受西安疫情影響。
●停產LEGO每年升值11％，跑贏傳統投資產品。
●睇實幾隻後起之秀！幣安幣今年飆升13倍...
●滴滴第三季度虧損擴大，張勇辭任董事。
●SpaceX融資超過3億美元。