The YOHO Hub首批買家可獲代理置業獎賞

對於政府即將公布明年首季賣地計劃，首次引入最低住宅單位面積限制，陳氏指，此舉對整體社會帶來正面影響，因為面積太細的單位作長遠的居所不太理想，相關政策對社會大眾有好處，會支持當局引入最低住宅單位面積限制。

中原地產高級資深營業董事方啟明表示，項目乘著北部都會區概念，獲買家追捧。為配合項目座落港鐵站上蓋及毗鄰商場的優勢，會向首5名買家送出1萬元的YOHO MALL禮券，總值5萬元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，為回饋買家對公司的支持，於次輪銷售中會向首5名透過該行購入單位的買家，送出1萬元的一田禮券，先到先得。對於明年市況，他預計，息口低，供應少等利好因素持續下，明年新盤成交量可達2萬宗。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，元朗為北部都會區發展最成熟的版塊，項目位處未來新界鐵路的樞紐，故會為首5名買家送出港鐵「全月通加強版」，每個價值1萬元，總值5萬元。

香港置業研究部及新界區董事黃品弟指，2022年通關在望，會向次輪銷售的首5名買家送出價值1萬元的跨境轎車服務，總值5萬元。他估計，明年二手市場成交量可達8萬宗。