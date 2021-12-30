政府下季推1幅屯門住宅用地　涉及逾2020伙

發展局局長黃偉綸公布，本財政年度第4季(2022年1至3月)賣地計劃，下季將推出1幅屯門住宅地，涉及2,020個單位，並加入面積限制，單位最少面積26平方米，即約280方呎。

另會推港鐵將軍澳百勝角通風大樓物業發展，提供約550伙，亦有單位面積限制。會推出土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的4個重建項目的合併發展，料有約890伙供應。

此外，預期將有5個私人發展項目完成契約修訂，料可帶來約2,220個單位供應。綜合各供應來源，本財政年度私宅供應量約20,080伙，為近年最多。

事實上，政府因應劏房住宅單位空間狹窄、環境複雜，將於賣地計劃引入最低單位面積規定，而早年為增加中小型住宅供應亦曾推出「限呎地」。

資料顯示，於2010年首次宣布透過賣地條款，指定可建住宅單位的最低數目及單位的面積限制，即「限呎盤」。