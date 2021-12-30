路勁封海倫：集團今年賣樓金額逾155億元　

2021年即將完結，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫今日(30日)表示，集團今年的銷售金額逾155億元。當中旗下合作發展的香港仔黃竹坑站晉環累計售出624伙，佔136億元。

她續指，該盤大樓現時正在拆棚中，目前正準備現樓銷售，有機會提早交樓。為慶祝新春佳節，項目會推出「2022年新春行大運大利是」，會在2022年1月3日至2月13日，向購買一房及兩房單位的買家，送出68,000元扣減樓價的優惠。

而該盤平均單位成交價逾2,100萬元，平均實用成交呎價約33,647元。目前最高成交價為6,600萬元，最高成交呎價為54,187元。

展望明年，封氏續表示，旗下的屯門管翠路項目已申請預售樓花同意書，預計最快下年第二季推出。該盤由4座住宅大樓組成，提供逾600伙，戶型介乎開放式至四房單位、另設洋房及特色戶。

另外，為配合銷售策略，中原地產會向首3名晉環的買家送出中原收租保、免費租賃管理服務及3日2夜郵輪之旅，禮品總值9萬元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，根據中原地產研究部數據，今年二千萬元以上的私人住宅買賣合約登記錄得4,336宗，按年大幅增加80.3%，宗數創歷史新高。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，中原促成晉環的成交有356宗，市佔率逾56%，總成交金額合共逾77.9億元。公司特意於淺水灣開設面積約800方呎的旗艦店暨晉環專舖，他預計項目入伙後，呎租可達70元，租金回報2.6厘。