港交所慈善基金2021年共籌得1.38億元善款

港交所慈善基金由港交所直接資助，並歡迎私人及企業的捐款。港交所主席及港交所慈善基金主席史美倫表示，基金今年積極參與社區活動和回饋社會。同時感謝多家上市公司與市場參與者的慷慨解囊，也感謝各慈善機構夥伴的大力支持，各項慈善工作都取得了令人欣慰的進展，尤其是香港交易所慈善夥伴計劃及香港交易所社區項目資助計劃兩個主要資助計劃的影響力不斷提升。

港交所慈善基金今天亦宣布19家獲「香港交易所慈善夥伴計劃」及新設的「香港交易所社區項目資助計劃」資助項目的名單，預計可在香港為最少3萬名有需要人士提供協助。

港交所慈善夥伴計劃於2020年首次推出，並由香港公益金負責管理，支援其成員機構中一些能夠惠澤本地社區、為社會帶來正面且可持續發展影響的長期項目。而香港交易所社區項目資助計劃則是今年推出，由香港社會服務聯會負責管理，為社區中一些最有需要的人士提供支援，並鼓勵慈善機構善用創新服務及解決方案，以應對社區及環境上的各種挑戰。