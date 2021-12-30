證監會罰遠大國際期貨800萬元　吊銷負責人牌照8個月

香港證監會譴責遠大國際期貨，並處罰800萬元，原因是該公司在2017年10月至2018年10月期間，沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。同時暫時吊銷遠大的負責人員梁本有的牌照，為期八個月，由2021年12月28日起至2022年8月27日止。

證監會的調查發現，遠大國際期貨沒有對103名客戶用以發出交易指示的客戶自設系統進行任何盡職審查，以致其未能妥善評估並管理與其客戶使用該系統相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和其他風險。

此外，證監會識別到存入四名客戶的帳戶內的款項與他們所聲明的財政狀況並不相稱。儘管遠大國際期貨聲稱其知悉該等異常情況，但卻未能證明其曾就有關存款進行適當查詢，並妥善處理所涉及的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

證監會更發現，遠大國際期貨沒有設立有效的持續監察系統以偵測客戶帳戶內的可疑交易模式，導致其未能偵測出在九個客戶帳戶內進行的逾10萬項自我配對交易。

證監會認為，遠大國際期貨的系統及監控措施並不足夠或成效不彰，且該公司沒有確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》和《操守準則》。有關遠缺失乃歸因於梁本有沒有履行其作為負責人員及遠大高級管理人員的職責。

證監會在決定上述紀律處分時，已考慮到遠大國際期貨沒有勤勉盡責地監察其客戶活動，以及設立充足而有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度和監控措施，乃屬嚴重缺失，因為這可能會損害公眾對市場的信心和破壞市場的廉潔穩健。

同時考慮到有需要向市場傳遞具阻嚇力的強烈訊息，以示有關缺失不可接受；遠大國際期貨及梁本有與證監會合作解決其提出的關注事項；及過往並無遭受證監會紀律處分的紀錄。