程序覆檢委員會籲證監會高層參與調查　以加快處理個案

香港證監會程序覆檢委員會周四(30日)發表周年報告，在2020至2021年度覆檢共60宗涉及不同工作範疇的已完成或結束的個案，並提出意見及建議，相信有助證監會完善其程序和指引。

證監會調查及執法個案往往動軌以年計，程序覆檢委員會在報告中建議，證監會應更密切和積極監察個案，特別是久未完成處理的個案，並採取更全面的調查方式，以確保及時作出策略決定，亦應考慮由較高層的人員參與調查過程，以確保個案主任迅速採取各項主要行動，例如要求主要證人合作。另亦應更密切跟進涉嫌違規者的情況和監察有關個案提訊機會的主要元素，包括主要證人的合作 。

程序覆檢委員會提到，部分執法個案中，證監會在調查展開約五年後，以及涉嫌違規者潛逃離港將近一年後，才知悉主要證人不願意合作或涉嫌違規者已經潛逃。該會建議，證監會應考慮推行工作量監察系統，以便在有需要時以更靈活及更以人為本的方式重新分配工作和資源 。

報告中引述證監會指，在幾年前法規執行部完成策略性檢討後，該部已設立個案監察系統，讓其管理人員對個案進度作出有效和主動的監察。

程序覆檢委員會又建議，證監會加快處理個案和更仔細部署調查工作，包括管理層應更積極管理個案進度，以盡量減少出現延誤處理的情況；應就何時採取主要行動，例如安排會面和要求提供文件，進一步加強調查部署工作；以及採取更積極行動，盡可能縮短索取市場專家陳述書的過程和加快其他程序。

就部分調查中，市場專家擬備和敲定專家陳述書時間長。該會建議，證監會擴大其外聘市場專家名單，並加強對市場專家的培訓，以改善專家報告的整體質素。同時應研究從學術界招聘市場專家，如就市場失當行為進行學術研究(包括與市場影響有關的研究)的金融專業人士。