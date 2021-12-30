余偉文：銀行業於氣候風險上需克服數據及人才挑戰

香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文指，金融業可由銀行業的氣候風險壓力測試開始緩解氣候風險。而無論數據和人才，都是提升氣候風險管理能力的過程中，銀行需要克服的重大挑戰。

由於氣候風險有別於傳統的金融風險類別，他稱，銀行需要收集更多的數據，例如銀行要向客戶收集碳排放的數據，以評估減排轉型過程對客戶的影響，亦要加強前瞻性的風險分析能力。另外，銀行需具備前瞻性的情景分析能力，有時甚至需倚仗專家的判斷，例如實體風險分析需要用上氣象、土木工程專業人員的判斷。

為此，綠色和可持續金融跨機構督導小組成立綠色和可持續金融中心，首要任務是促進人才及技能培訓，建立數據儲存庫及提升數據分析能力。

氣候風險對銀行的影響絕不容忽視，金管局已在今天公布氣候風險壓力測試試驗計劃的結果，顯示房屋按揭貸款及高排放行業貸款有關的預期信貸損失，在各個壓力情景下大增，削弱銀行的盈利和資本。

金管局在完成業界諮詢後，今天正式發布一份有關氣候風險管理的監管政策手冊，要求銀行充分了解氣候風險的傳遞機制，因應自身的經營模式，能有效量度、監察、披露和管理好氣候風險。

他期望，新的一年可看到銀行在氣候風險管理方面多下工夫，跟客戶和不同持份者一起朝著碳中和目標再進一步，為社會可持續發展作出貢獻。