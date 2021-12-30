持貨滿3年即沽！觀塘凱滙套三房帳面即賺186萬

觀塘凱滙再錄二手轉讓個案，該盤一個套三房山景單位，減價130萬元後，以1,770萬元成交，原業主持貨滿3年即沽，帳面賺約186.2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳彪表示，鰂太古城為明宮閣中層C室，實用面積約582方呎，兩房間隔，開價約1,190萬元，同區用家議價後以1,080萬元成交，呎價約18,557元，原業主早於1979年以約21.4萬元購入，轉手帳面獲利約1,058.6萬元，物業升值約49.5倍。

●美聯王俊安表示，北角柏傲山3座中層D室，實用面積約596方呎，一房另連一儲物室間隔，外區客以市價3萬元承租，呎租約50元，業主於2014年11月以約1,669.2萬元購入。

●世紀21北山嚴智贇指，北角瓊峰園C座中層2室，實用面積約2,379方呎，四房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約5,400萬元承接，呎價22,699元，原業主於2018年5月以5,290萬元購入，持貨約3年多帳面獲利約110萬元，期內升值約2%。

●中原盧宏基指，西半山敦皓中層B室，實用面積約1,304方呎，套三房間隔，望山景，以8.8萬元租出，呎價約67元，業主於2016年以6262萬元買入單位。

●香港置業譚浩智稱，西區翰林峰12月暫錄2宗租務成交，包括5座高層E室，實用面積約224方呎，開放式間隔，吸引外國回流律師承租，業主以1.7萬元放租1個月，「象徵式」減價100元，以1.69萬元租出，呎租約75.4元。

●美聯楊家俊表示，大潭紅山半島4期3座分層戶低層Ａ室，實用面積約1,013方呎，套兩房連工作室、儲物室及露台設計，區內客有見屋苑放盤罕有，且享有海景，故連車位以市價4.68萬元承租，呎租約46.2元。

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九龍區

●利嘉閣黃民傑稱，觀塘凱滙1期1座高層B室，實用面積約852方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，原先叫價1,900萬元，以1,770萬元獲買家承接，減價約130萬元或約6.8%，呎價約20,775元，較屋苑同類型一手單位有約10%折讓，原業主於2018年12月以約1,583.8萬元一手購入，持貨滿3年帳面獲利約186.2萬元，物業升值約12%。

●香港置業文華表示，西南九龍浪澄灣8座高層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，享海景，以約2.2萬元放租1個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以2.08萬元租出，呎租約38元，新租客為單身女子，睇樓3次即決定承租。

●中原歐陽振邦透露，長沙灣AVA 61高層A室，實用面積約233方呎，一房間隔，以525萬元易手，呎價約22,532元，原業主於2017年8月以約480萬元購入，持貨4年帳面獲利45萬元。

●香港置業方文偉指，深水埗景怡峰12月共錄得2宗租務成交，較上月3宗略為減少，包括中層D室，實用面積約270平方呎，一房間隔，以約1.4萬元放租約半個月，即吸引同區客洽詢，經議價後略減500元，以1.35萬元租出，呎租約50元，新租客為印尼華僑，睇樓後即決定承租。

●利嘉閣劉信仁稱，長沙灣愛海頌3座低層F室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原先叫租2.1萬元，經議價後減價1,500元或約7.1%，以1.95萬元租出，呎租約39元，業主於2019年10月以約952.3萬元購入。

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新界區

●中原陳繼成指，東涌映灣園15座高層E室，實用面積約552方呎，兩房間隔，享山景，叫價760萬元，議價後以728萬元成交，呎價約13,188元，新買家為區內租客，覓盤已一段時間，見新年將至，睇樓後火速議價入市。

●中原葉津榮稱，屯門瓏門2座中高層A室，實用面積約720方呎，套三房連儲物房間隔，由覓盤多時的同區換樓客承接，叫價1,400萬元，議價後以1,348萬元成交，呎價約18,722元，新買家為鄰近家人居所，見原業主肯減價，翻睇後即拍板購入作新居。

●祥益龍超君透露，屯門瓏門2座高層C室，實用面積約586方呎，三房間隔，區內客以1.8萬元即睇即租，呎租約30.7元，若如以同類型單位銀行估價約1,126萬元計算，租金回報率約1.9厘。

●祥益林家倫稱，天水圍栢慧豪廷3座高層H室，實用面積約494方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價25萬元，獲區外客即睇即買，以645萬元承接自住，呎價約13,057元。

●利嘉閣黃靜顏表示，粉嶺居屋嘉盛苑A座高層1室，實用面積約640方呎，三房間隔，每月以1.4萬元租出，呎租約22元，原業主於2009年6月以約179.8萬元購入，屋苑現時約有2個單位放租，叫租由1.35萬元起。

●利嘉閣申文龍透露，粉嶺帝庭軒5座極高層G室，實用面積約469方呎，「大兩房」間隔，以648萬元沽出，呎價約13,817元，屋苑目前約有10個放盤，入場費由640萬元起。

●中原楊頌堯稱，大埔八號花園1座中層A室，實用面積約438方呎，兩房間隔，議價後以524萬元沽出，呎價約11,963元，原業主則於2016年以379萬元購入，持貨5年帳面獲利約145萬元，期內升值約38.3%。

●中原黎宗文指，沙田居屋愉城D座低層7室，實用面積約551方呎，三房間隔，已補價自由市場價700萬元易手，呎價約12,704元，原業主則於2008年以180萬元購入，持貨13年帳面獲利約520萬元離場，單位升值約2.9倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田富豪花園M座中層C室，實用面積約560方呎，三房間隔，享河景，原先叫價800萬元，放盤1個月，減價35萬，以765萬元成交，呎價約13,661元，原業主早於1997年7月購入，當時作價380萬元，持貨逾24年帳面獲利385萬元，期內升值約1倍。

●世紀21奇豐周淑萍透露，沙田第一城17座中層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，放盤7個月，原先叫價615萬元，以607萬元沽售，呎價約18,563元，原業主於2015年4月購入上址，當時作價415萬元，持貨6年多帳面獲利192萬元，單位期內升值約46%。

●美聯陳少鴻透露，馬鞍山新港城H座高層1室，海三房戶，實用面積約519方呎，新租客為鄰近家人居住，方便照應，故以月租1.95萬元租住，呎租約37.6元，業主於約1995年6月以約315萬元購入。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山薈朗1座低層A6室，實用面積約283方呎，一房間隔，日前以540萬元易手，呎價約19,081元，新買家為用家，原業主於2016年以360萬元購入單位，持貨5年帳面獲利約180萬元，單位期內升值約50%。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山聽濤雅苑9座中層D室，實用面積約789方呎，三房兩套連儲物室間隔，原先叫價1,068萬元，放盤3個月，減價38萬元，獲買家以1,030萬元承接，呎價約13,054元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山曉峯灣畔4座中層G室，實用面積約482方呎，兩房間隔，原先開價740萬元，放盤1個月，微減10萬元，終以730萬元沽售，呎價約15,145元，原業主於2002年7月購入，當時作價155.4萬元，持貨逾19年帳面獲利574.6萬元，單位期內升值約3.7倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢苑D座中層D室，實用面積約299方呎，一房間隔，望園景，物業原先叫價2,200萬元，最終以410萬元成交，呎價約13,712元，原業主於2013年6月以256萬元購入，持貨8年多帳面獲利154萬元，期內升值約60%。

●美聯林振聲稱，將軍澳海悅豪園1座中高層A室，實用面積約664方呎，套三房連士多房間隔，望海景，吸引外區換樓客承接，單位原先叫價1,030萬元，議價後降至990萬元成交，減幅約3.9%，呎價約14,910元。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳MONTEREY第7A座高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望海景，近以1,053萬元易手，呎價約20,172元，原業主於2017年3月以約687萬元購入，持貨約4年帳面獲利約366萬元，物業升值約53%。

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