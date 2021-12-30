中證監：對特定敏感領域融資併購從嚴監管

中證監主席易會滿接受新華社訪問時表示，明年將多措並舉促進市場平穩運行，堅決防止大上大下、急上急下；目前正抓緊制定全市場註冊制改革方案，確保這項重大改革平穩落地。

他指出，將繼續強化資本市場在促進科技、資本和產業循環方面的重要功能，同時推動監管關口前移，堅持對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管。要繼續保持新股上市、再融資常態化，堅守科創板「硬科技」定位，發揮好商品期貨市場功能，對沖大宗商品及能源價格劇烈波動。

目前金融風險仍處於易發、多發及高發階段，將堅持底線思維，堅持分類施策、精準拆彈，堅決守住風險底線；要穩妥化解債券違約風險，繼續配合相關方面抓好重點個案風險處置，盡可能消除外溢影響，進一步壓實發行人、中介機構責任，完善市場化法治化債券違約處置機制。

設立北京證券交易所並同步開展註冊制試點達到了預期目標，全面實行註冊制的條件已逐步具備。目前正抓緊制定全市場註冊制改革方案，推進相關準備工作，確保平穩落地。

中證監亦將與有關方面繼續推動完善金融法治，包括推動制定期貨及衍生品法、私募基金條例、上市公司監管條例等基礎法律法規，填補監管空白。