經貿戰加熱！內地看重中俄關係　勢與美廣泛脫鈎？

踏入除夕，意味2021年即將過去，惟已有多項調查顯示，港人乃至全球民眾對今次跨年的期盼遠遜往年。誠然，環球經貿戰必然在2022年愈演愈烈，內地民眾的取態出現過去16年以來首次轉向，認為「中俄」連繫較「中美」重要，連「中歐」也在中美之前，意味全球走向「兩極化」機會大增。中國經濟綜合實力加上俄羅斯能源優勢獨特，將是2022年迎戰美國的強勁勢力，無論是亞太諸地甚或歐盟，料快須選邊。

內地官媒近期公布「中國人看世界」年度民意調查顯示，中俄關係已取代中美，成為受訪者眼中對中國影響最大的雙邊關係，為該調查16年以來首見。受訪者更認為，中美關係還不如中歐重要。該調查於今年12月10至15日進行，覆蓋內地7大區域的16個城市，合共回收有效問卷2,148份。

在回答「對中國影響最大的雙邊關係」這條可選擇多項答案的問題時，55.6%受訪者選擇「中國與俄羅斯的關係」，位居第一；「中國與歐盟的關係」（44.9%）和「中國與美國的關係」（41.8%），分別為第二和三名。在此之前，過去15年皆是中美關係居首，而中歐關係獲提升證明歐盟是中美皆需爭取的對象，同時反映中歐經貿關係過去一年不斷推進，中國已成為歐盟第一大貿易夥伴。值得留意的是「中日關係」排名連跌兩年，已從2019年的第二位降至2021年的第6位。

上述調查與俄羅斯總統普京較早前表示「中俄友好程度史無前例」的論調脗合。雖然俄羅斯在整體經濟實力遠稱不上「大國」，但有統計顯示，它是全球唯一在能源領域上幾乎沒有缺點的國家，完全可以自給自足兼出口，近期歐洲深陷天然氣短缺而被「揸頸就命」就是例證，也預示中俄站在一起對美國構成極大威脅，歐盟難以完全摒棄從中俄身上得到的利益。

紐約大學經濟學教授、被稱為「末日博士」的魯比尼也發表展望2022年的文章，警告投資者大部分時間將處於嚴峻挑戰，可能較2021年更困難。除了老生常談的供應鏈斷裂、資產泡沫、高通脹、美國聯儲局「收水」及疫情持續影響經濟之外，他提到3大地緣政治不安。首先是俄羅斯正準備入侵烏克蘭；第二是中美冷戰愈演愈烈，內地加大對台灣和南海的軍事壓力，中美經濟之間更廣泛的脫鈎正在加速；第三是要觀察伊朗，新的核協議談判毫無進展。他又憂心在可再生能源供應充足之前，大力推動經濟減碳排放會導致化石燃料產能投資不足。

正因環球經貿戰持續，中國商務部副部長任鴻斌稱，在疫情衝擊下，外需增長乏力，支撐2021年外貿高增長的訂單回流、價格上漲等階段性因素難以持續，做好2022年穩外貿工作難度前所未有。他提到，今年首11個月中國進出口總額逾5.4萬億美元，按年增長31.3%，首3季貨物及服務進出口對國內生產總值（GDP）貢獻達19.5%，推動GDP增長兩個百分點。若要促進外貿平穩健康發展須多管齊下，包括加強財稅金融政策支持、保持人民幣穩定，以及積極保障大宗商品內地供應等。中國人民銀行調查統計司前司長盛松成也表示，中國應把握目前的有利時機，力快落實積極的財政政策，穩健的貨幣政策宜穩中趨鬆。

事實上，中俄關係良好能保障大宗商品供應，任鴻斌也提到《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)即將於元旦起正式生效，為中國對外開放的里程碑，能有效對沖疫情下對經濟的負面影響。