【騎牆難下】Uniqlo柳井正：不會在中美之間選邊站

中美博弈愈演愈烈，展望明年亞太區更會成為主戰場，頓令亞太諸地以至企業處於兩難局面，擔心要被迫選邊站。不過，日本時尚服飾企業Uniqlo創始人已明言，公司不會在兩者之間選邊站。

Uniqlo創始人柳井正接受日本傳媒訪問時表示，儘管中美互噴口水戰，兩國經濟關係實際上仍處於非常良好的狀態，具有穩健的資本及貿易流量。他指出，美國的金融資本正流向中國投資，蘋果公司(Apple Inc.)產品都是由中國製造，中國對美出口也一直在增加，故就經濟而言，中美之間的事情進展順利。

柳井正拒絕評論Uniqlo是否使用新疆棉，當被問及此舉是否因為擔心被中國抵制時，他說：「不是這樣，我想在中美之間保持中立，美國的做法是迫使企業展現忠誠，我要強調我不玩這套。」

不過，柳井正仍在專注於發展美國業務，皆因他認為美國市場具有很大的增長潛力。在1995年，美國和日本消費者在服飾上的支出約為16萬億日圓，當中日本的總值更高；但現在，美國的支出約為40萬億至50萬億日圓，日本卻下降至不足9萬億日圓。

日本企業正處於中美的夾縫中，柳井正不諱言，企業家得承認日本一無所有，且別無選擇，只能在世界各地市場賺錢；又指日本需要吸引全球人才，並將員工派駐海外，因為不開放就無法生存。