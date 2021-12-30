爭奪新盤客源！發展商推各種優惠搶客
2021年12月30日 21:55
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發展商為爭奪新盤客源，紛紛推出各種不同優惠。其中，元朗站項目向買家送出置業獎賞，黃竹坑站向買家送出扣減樓價優惠，何文田則有項目更新價單，減價最多達一成。
●港鐵元朗站The YOHO Hub向買家送總值20萬元置業獎賞
北部都會區發展策略帶動之下，區內新盤熱銷。新鴻基地產(00016)的港鐵元朗站The YOHO Hub將於下周日(2日)次輪發售209伙。該公司代理總經理陳漢麟稱，四大地產代理向項目買家送出置業獎賞，合共總值20萬元。
對於政府即將公布明年首季賣地計劃，首次引入最低住宅單位面積限制，陳氏指，此舉對整體社會帶來正面影響，因為面積太細的單位作長遠的居所不太理想，相關政策對社會大眾有好處，會支持當局引入最低住宅單位面積限制。
中原地產高級資深營業董事方啟明表示，項目乘著北部都會區概念，獲買家追捧。為配合項目座落港鐵站上蓋及毗鄰商場的優勢，會向首5名買家送出1萬元的YOHO MALL禮券，總值5萬元。
美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，為回饋買家對公司的支持，於次輪銷售中會向首5名透過該行購入單位的買家，送出1萬元的一田禮券，先到先得。對於明年市況，他預計，息口低，供應少等利好因素持續下，明年新盤成交量可達2萬宗。
利嘉閣地產總裁廖偉強指，元朗為北部都會區發展最成熟的板塊，項目位處未來新界鐵路的樞紐，故會為首5名買家送出港鐵「全月通加強版」，每個價值1萬元，總值5萬元。
香港置業研究部及新界區董事黃品弟指，2022年通關在望，會向次輪銷售的首5名買家送出價值1萬元的跨境轎車服務，總值5萬元。他估計，明年二手市場成交量可達8萬宗。
●路勁今年賣樓金額達155億元
2021年即將完結，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫今日(30日)表示，集團今年的銷售金額逾155億元。當中合作發展的香港仔黃竹坑站晉環累計售出624伙，佔136億元。
她續指，該盤大樓現時正在拆棚中，目前正準備現樓銷售，有機會提早交樓。為慶祝新春佳節，項目會推出「2022年新春行大運大利是」，會在2022年1月3日至2月13日，向購買一房及兩房單位的買家，送出68,000元扣減樓價的優惠。
而該盤平均單位成交價逾2,100萬元，平均實用成交呎價約33,647元。目前最高成交價為6,600萬元，最高成交呎價為54,187元。
展望明年，封氏續表示，旗下的屯門管翠路項目已申請預售樓花同意書，預計最快下年第二季推出。該盤由4座住宅大樓組成，提供逾600伙，戶型介乎開放式至四房單位、另設洋房及特色戶。
另外，為配合銷售策略，中原地產會向首3名晉環的買家送出中原收租保、免費租賃管理服務及3日2夜郵輪之旅，禮品總值9萬元。優惠先到先得，送完即止。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，根據中原地產研究部數據，今年二千萬元以上的私人住宅買賣合約登記錄得4,336宗，按年大幅增加80.3%，宗數創歷史新高。
中原地產西半山首席營業董事李巍表示，中原促成晉環的成交有356宗，市佔率逾56%，總成交金額合共逾77.9億元。公司特意於淺水灣開設面積約800方呎的旗艦店暨晉環專舖，他預計項目入伙後，呎租可達70元，租金回報2.6厘。
●何文田晟林減價最多達一成
一手銷售資訊網資料，福晟國際(00627)旗下何文田晟林日前更新1號及2號價單，推出新年「一口價」付款計劃，涉及6個單位，實用面積297及306方呎，全部最新折實售價均為800萬元。若以對上今年8月的價單相比，同批單位售價由1,075萬至1,155萬元，扣除最高約20%折扣優惠，折實售價由860萬至924萬元，減價幅度最多逾13%。
●上水天巒洋房錄交易告吹
有個別新盤錄得交易告吹個案。新地(00016)的上水天巒今日(30日)錄得有洋房買家終止買賣合約，涉及的物業為屋苑的蘇黎世大道2號洋房，實用面積2,041方呎，設有三間睡房，連1,493方呎花園及703方呎天台，原本分別於2019年6月25日及7月3日，簽定臨時買賣合約及正式買賣合約，惟交易現已列為「終止買賣合約」，料已遭買家取消交易。
●沙頭角尚澄加推28伙
遠東發展(00035)的沙頭角尚澄，今日(30日)推出涉及28伙的5號價單。新一批單位實用面積介乎347方呎至523方呎，扣除最高5%折扣優惠後，折實售價介乎約388.3萬元至約640.7萬元，折實呎價約10,789元12,866元。入場單位為1座5樓G室，實用面積347方呎，屬一房間隔，折實呎價約11,189元。
資料顯示，項目全盤提供261伙分層單位，並已於2018年12月入伙，由2017年5月起開售至今售出約144伙，佔全盤約55%。
●沙田名日•九肚山周一賣55伙
有發展商部署推售新盤餘貨，長實集團(01113)旗下沙田名日•九肚山上載最新銷售安排，將於周一(1月3日)推售55伙，當中17伙透過價單以先到先得形式發售，另有38伙以招標形式發售。
●日出康城LP10四房1,994萬沽
據一手銷售資訊網資料，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10今日(30日)新增一宗成交，單位為1A座2樓A室，實用面積1,205方呎，屬四房間隔，成交價1,994.7萬元，呎價約16,554元。資料顯示，該盤本月累計錄得8宗成交。
●馬鞍山泓碧三房售2,780萬元
新盤市場續錄成交，碧桂園(02007)等合作發展的馬鞍山泓碧，新近透過招標沽出第3座17樓D室，單位實用面積986方呎，屬三房間隔，以2,780萬元成交，呎價約28,195元。
●九龍塘雋睿連沽2伙 共涉8,615萬元
永義國際(01218)旗下的九龍塘延文禮士道雋睿，今日(30日)連錄2宗成交，共涉及約8,615萬元。其中，項目的第1座5樓A室，實用面積1,188方呎，屬四房間隔，以4,351萬元成交，呎價約36,625元。而毗鄰的第1座5樓B室，實用面積1,196方呎，同屬四房間隔，以4,264.8售出，呎價約35,659元。
●啟德嘉峯匯高層三房呎價約26,345元
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，本月累計售出7伙。最新一宗成交位於1B座39樓C室，實用面積778方呎，為三房單位，成交價為2,049.8萬元，呎價約26,347元。
●西南九龍維港滙II兩房1469萬元沽
信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，新近錄得位於3A座17樓B室的成交，單位實用面積490方呎，屬兩房間隔，按成交價1,469.99萬元計，呎價約30,000元。資料顯示，項目本月累計錄得約43宗成交。