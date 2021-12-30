爭奪新盤客源！發展商推各種優惠搶客

發展商為爭奪新盤客源，紛紛推出各種不同優惠。其中，元朗站項目向買家送出置業獎賞，黃竹坑站向買家送出扣減樓價優惠，何文田則有項目更新價單，減價最多達一成。

●港鐵元朗站The YOHO Hub向買家送總值20萬元置業獎賞

對於政府即將公布明年首季賣地計劃，首次引入最低住宅單位面積限制，陳氏指，此舉對整體社會帶來正面影響，因為面積太細的單位作長遠的居所不太理想，相關政策對社會大眾有好處，會支持當局引入最低住宅單位面積限制。

中原地產高級資深營業董事方啟明表示，項目乘著北部都會區概念，獲買家追捧。為配合項目座落港鐵站上蓋及毗鄰商場的優勢，會向首5名買家送出1萬元的YOHO MALL禮券，總值5萬元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，為回饋買家對公司的支持，於次輪銷售中會向首5名透過該行購入單位的買家，送出1萬元的一田禮券，先到先得。對於明年市況，他預計，息口低，供應少等利好因素持續下，明年新盤成交量可達2萬宗。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，元朗為北部都會區發展最成熟的板塊，項目位處未來新界鐵路的樞紐，故會為首5名買家送出港鐵「全月通加強版」，每個價值1萬元，總值5萬元。

香港置業研究部及新界區董事黃品弟指，2022年通關在望，會向次輪銷售的首5名買家送出價值1萬元的跨境轎車服務，總值5萬元。他估計，明年二手市場成交量可達8萬宗。

●路勁今年賣樓金額達155億元

2021年即將完結，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫今日(30日)表示，集團今年的銷售金額逾155億元。當中合作發展的香港仔黃竹坑站晉環累計售出624伙，佔136億元。

她續指，該盤大樓現時正在拆棚中，目前正準備現樓銷售，有機會提早交樓。為慶祝新春佳節，項目會推出「2022年新春行大運大利是」，會在2022年1月3日至2月13日，向購買一房及兩房單位的買家，送出68,000元扣減樓價的優惠。

而該盤平均單位成交價逾2,100萬元，平均實用成交呎價約33,647元。目前最高成交價為6,600萬元，最高成交呎價為54,187元。

展望明年，封氏續表示，旗下的屯門管翠路項目已申請預售樓花同意書，預計最快下年第二季推出。該盤由4座住宅大樓組成，提供逾600伙，戶型介乎開放式至四房單位、另設洋房及特色戶。

另外，為配合銷售策略，中原地產會向首3名晉環的買家送出中原收租保、免費租賃管理服務及3日2夜郵輪之旅，禮品總值9萬元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，根據中原地產研究部數據，今年二千萬元以上的私人住宅買賣合約登記錄得4,336宗，按年大幅增加80.3%，宗數創歷史新高。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，中原促成晉環的成交有356宗，市佔率逾56%，總成交金額合共逾77.9億元。公司特意於淺水灣開設面積約800方呎的旗艦店暨晉環專舖，他預計項目入伙後，呎租可達70元，租金回報2.6厘。

●何文田晟林減價最多達一成

●上水天巒洋房錄交易告吹

●沙頭角尚澄加推28伙

資料顯示，項目全盤提供261伙分層單位，並已於2018年12月入伙，由2017年5月起開售至今售出約144伙，佔全盤約55%。

●沙田名日•九肚山周一賣55伙

●日出康城LP10四房1,994萬沽

據一手銷售資訊網資料，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10今日(30日)新增一宗成交，單位為1A座2樓A室，實用面積1,205方呎，屬四房間隔，成交價1,994.7萬元，呎價約16,554元。資料顯示，該盤本月累計錄得8宗成交。

●馬鞍山泓碧三房售2,780萬元

●九龍塘雋睿連沽2伙 共涉8,615萬元

●啟德嘉峯匯高層三房呎價約26,345元

●西南九龍維港滙II兩房1469萬元沽