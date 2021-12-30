【中美稀土戰】美欲打造獨立產業鏈　脫離中國掣肘？

稀土屬稀有金屬，亦是中國掌握最關鍵的戰略資源之一，皆因其被廣泛應用於國防軍工、冶金、通訊、電子、石油等多個重要領域。打從2012年開始，稀土開始走進國際貿易的談判桌上。時至今日，在中美脫鈎之下，美國與其盟國發展稀土領域初具成效，開始嘗試脫離中國的稀土產業鏈，免受中國掣肘。

在全球已知的1.2億噸稀土礦，其中有36%蘊藏在中國，而美國約佔13%，另澳洲有5%。中國是目前世界第一大稀土礦生產國，佔世界總產量的60%以上，亦為稀土礦第一大出口國，獨佔全世界出口額總量的90%。開採之外，中國的稀土冶煉分離、再加工技術亦處領先地位，中國在稀土領域的研究專利佔全世界30%。

美國對中國的威脅早有防備，特朗普政府表示要重啟美國稀土礦開採，並下調行業稅率。拜登今年2月更簽署行政命令，要求對美國關鍵供應鏈進行審查，確保在關鍵技術及原材料等供應上不會過於依賴中國，稀土就是其中一項。今年9月，美方向中國出口的釹鐵硼(稀土合成磁鐵)啟動「232調查」，對是否威脅或損害美國國家安全展開調查。

為確保壟斷地位，上周中國稀土集團正式成立，隸屬國務院國資委直接監管的央企，將全國所有稀土採礦和冶煉分離企業整合，以進一步強化政府對重要戰略資源領域的絕對控制。

中國雖然一直保持稀土礦產大國地位，但多年來的不斷開採令稀土資源迅速「乾塘」。美國地質勘探局數據顯示，中國稀土儲藏量在2016年時有5,500萬噸，但到2020年已降至4,400萬噸。

同時，中國地質調查局報告指出，美國和澳洲礦場，加上馬來西亞的冶煉與分離產能，已經初步可以不依賴中國稀土產業鏈。除此之外，美國政府對稀土供應鏈問題高度重視，尤其是美國稀土業過去一年動作頻頻。稀土礦商MP材料與美國通用汽車(GM)上周宣布戰略合作夥伴關係，向通用汽車供應的電動汽車使用的稀土磁鐵。美國通用原子能電磁系統(General Atomics Electromagnetic Systems)周一宣布，開始在美國本土設計、建造和營運稀土分離和加工示範設施，分離和提煉稀土礦藏。

此外，受累於美國收緊對中概股的監管，加上內地針對科企的監管風暴未完，中國企業赴美上市驟冷，對紐約證券交易所和納斯達克的首次公開招股(IPO)相關收入造成打擊，美國證券交易所開始轉向東南亞和印度企業招手，以填補缺口。納斯達克亞太主席Bob McCooey直言，整個亞太地區IPO的宗數，已由一年前的數家公司，增至現時幾十家。「假以時日，亞太地區IPO可能成為業務的主要來源，情況和以前的中國一樣。」

區內印尼和印度被認為是具增長潛力的經濟體，因兩國人口基數龐大。業內人士亦預期，來自越南和馬來西亞等國的IPO亦有望增加。不過，要填補中企減少的缺口並非易事，美國證交所也不一定能吸引到所有大型企業上市，因香港是一大競爭對手。