道指創新高　中概股發力　阿里巴巴美股升4%

美國就業數據向好，帶動美股周四早段上揚，道指升140點，至36,628點，創新高；標指升11點，至4,804點，貼近歷史高位；以科技股為主的納指漲24點，至15,794點。

中概股全線揚升，阿里巴巴美股升約5%，高見117.95美元，折合較港股收市價高約4%。騰訊音樂漲約8%，好未來漲約7%，鬥魚漲6.6%，唯品會、達達集團、虎牙均漲逾6%。

恒指夜期1月合約揚升，現報23,293點，升151點，高水181點。

美國上周首次申領失業救濟人數減少0.8萬人，至19.8萬人，勝預期；截至前周止持續申領人數則減少14萬人，至171.6萬人，少過預期的186.8萬人。

2021年快完結，包括高盛及摩根大通等多間投行發布明年美股預測，大部分都對股市保持樂觀，給予標指明年底目標介乎5,000至5,330點，惟摩根士丹利及美國銀行則認為明年股市將受壓，標指明年底將下跌至4,400到4,600點，主因明年高利率環境將為股票估值帶來壓力。

金融研究公司FactSet數據顯示，今年美能源股已上漲近50%，大幅超過2016年增加25%的紀錄。分析指明年能源板塊或將繼續跑贏大市，主要受高能源價格帶動。再者，Tortoise基金經理Rob Thummel認為，能源企業透過回購及發放股息回饋股東，將吸引更多投資者。

然而，美股表面風光背後卻是新股慘淡。外媒統計顯示，截至本月28日，今年美股市場共384宗首次公開招股(IPO)中，已有255間，即約三分之二上市公司跌穿其招股價。分析指投資者正拋售今年上市的企業股票，主因為預期明年聯儲局加息，減低投資高風險資產的欲望，以及在龐大的IPO數量中，需要作更謹慎的投資選擇。

該統計發現，今年初IPO市場氣氛熾熱，截至3月12日，68間今年上市的企業中，有46間股價仍高於其招股價。其中最受觸目的包括有「南韓亞馬遜」之稱的電商平台Coupang在美掛牌，上市首日一度比招股價高40.71%，惟後來股價回落，周四早段股價曾高見29.07美元，惟仍低於招股價35美元。

直至11月中，今年上市企業股價高於招股價，比低於招股價的企業只多5間，但同月電動車初創企業Rivian上市，仍成為今年最大規模的美國新股，也是美國史上第7大IPO，不過至今其股價亦從高位回落。

南韓三星生物否認洽購生物科技巨企渤健生物(Biogen)，渤健生物股價曾跌5.92%。

因多名空中服務員染疫，廉航捷藍航空(JetBlue)取消至明年1月13日近1,300班航班，惟其股價升0.2%。