上商林俊泓：港樓明年有機會跌7%

上海商業銀行發表2022年環球經濟及外匯展望，該行財資研究主管林俊泓估計，2022年美國通漲會先高後低，而聯儲局有理由在上半年啟動加息，全年加息兩次。

香港方面，由於銀行體系仍水浸，加上港美息差不算闊，預計在2023年底或2024年初才有機會跟加，但最優惠利率(P)加幅未必跟足美國。而對美息敏感度較高的銀行間同業拆息(HIBOR/H)，一個月期在2022年底估計為0.6厘左右。

他又預期，香港經濟2022年實際增長2.5%，通漲幅度亦料為2.5%。另外，市民最關心的樓市，他稱，對於加息的反應，樓市表現一般較股市滯後兩至3個月，假設港股在2022年初見底，樓價或在3至4月觸底，料較2021年高位下跌7%。

至於內地，林氏稱，內地2022年GDP估計有5%增長，明年底人民幣則睇跌至6.5水平。降準等貨幣政策工具估計仍有必要動用，貸款市場報價利率(LPR)年內加幅或達10點子以上，而中期借貸便利(MLF)全年或加20點子。

講到經營環境，上商行政總裁郭錫志稱，未來銀行業的淨利息收益仍面臨挑戰。不過，有信心新股市場旺場可重振投資者對港股的信心，同時帶旺衍生產品交投。他又稱，跨境投資沒有因疫情封關而減少，香港金融行業仍可受惠。