東方日報B1：2022年環球經貿戰更激烈

踏入除夕，意味2021年即將過去，惟已有多項調查顯示，港人乃至全球民眾對今次跨年的期盼遠遜往年。誠然，環球經貿戰必然在2022年愈演愈烈，內地民眾的取態出現過去16年以來首次轉向，認為「中俄」連繫較「中美」重要，連「中歐」也排在中美之前，意味全球走向「兩極化」機會大增。中國經濟綜合實力加上俄羅斯能源優勢獨特，將是2022年迎戰美國的強勁勢力，無論是亞太諸地甚或歐盟，料快須選邊。

內地官媒近期公布「中國人看世界」年度民意調查顯示，中俄關係已取代中美，成為受訪者眼中對中國影響最大的雙邊關係，為該調查16年以來首見。受訪者更認為，中美關係還不如中歐重要。該調查於今年12月10至15日進行，覆蓋內地7大區域的16個城市，合共回收有效問卷2,148份。

在回答「對中國影響最大的雙邊關係」這條可選擇多項答案的問題時，55.6%受訪者選擇「中國與俄羅斯的關係」，位居第一；「中國與歐盟的關係」(44.9%)和「中國與美國的關係」(41.8%)，分別為第二和三名。在此之前，過去15年皆是中美關係居首，而中歐關係獲提升證明歐盟是中美皆需爭取的對象，同時反映中歐經貿關係過去一年不斷推進，中國已成為歐盟第一大貿易夥伴。值得留意的是，「中日關係」排名連跌兩年，已從2019年的第二位降至2021年的第6位。

上述調查與俄羅斯總統普京較早前表示「中俄友好程度史無前例」的論調脗合。雖然俄羅斯在整體經濟實力遠稱不上「大國」，但有統計顯示，它是全球唯一在能源領域上幾乎沒有缺點的國家，完全可以自給自足兼出口，近期歐洲深陷天然氣短缺而被「揸頸就命」就是例證，也預示中俄站在一起對美國構成極大威脅，歐盟難以完全摒棄從中俄身上得到的利益。

紐約大學經濟學教授、被稱為「末日博士」的魯比尼也發表展望2022年的文章，警告投資者大部分時間將處於嚴峻挑戰，可能較2021年更困難。除了老生常談的供應鏈斷裂、資產泡沫、高通脹、美國聯儲局「收水」及疫情持續影響經濟之外，他提到3大地緣政治不安。首先是俄羅斯正準備入侵烏克蘭；第二是中美冷戰愈演愈烈，內地加大對台灣和南海的軍事壓力，中美經濟之間更廣泛的脫鈎正在加速；第三是要觀察伊朗，新的核協議談判毫無進展。他又憂心在可再生能源供應充足之前，大力推動經濟減碳排放會導致化石燃料產能投資不足。

正因環球經貿戰持續，中國商務部副部長任鴻斌周四稱，在疫情衝擊下，外需增長乏力，支撐2021年外貿高增長的訂單回流、價格上漲等階段性因素難以持續，做好2022年穩外貿工作難度前所未有。他估計，今年全年中國貨物進出口總額達6萬億美元，按年增逾20%，首3季貨物及服務進出口對國內生產總值(GDP)貢獻達19.5%，推動GDP增長兩個百分點。若要促進外貿平穩健康發展須多管齊下，包括加強財稅金融政策支持、保持人民幣穩定，以及積極保障大宗商品內地供應等。

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成也表示，中國應把握目前的有利時機，加快落實積極的財政政策，穩健的貨幣政策宜穩中趨鬆。

事實上，中俄關係良好能保障大宗商品供應，任鴻斌提到《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)將於元旦起正式生效，為中國對外開放的里程碑，能有效對沖疫情下對經濟負面影響。

另方面，美國亦積極爭奪資源。其中，稀土屬稀有金屬，亦是中國掌握最關鍵的戰略資源之一，皆因其被廣泛應用於國防軍工、冶金、通訊、電子、石油等多個重要領域。打從2012年開始，稀土開始走進國際貿易的談判桌上。時至今日，在中美脫鈎之下，美國與其盟國發展稀土領域初具成效，開始嘗試脫離中國的稀土產業鏈，免受中國掣肘。

在全球已知的1.2億噸稀土礦，其中有36%蘊藏在中國，而美國約佔13%，另澳洲有5%。中國是目前世界第一大稀土礦生產國，佔世界總產量的60%以上，亦為稀土礦第一大出口國，獨佔全世界出口額總量的90%。開採之外，中國的稀土冶煉分離、再加工技術亦處領先地位，中國在稀土領域的研究專利佔全世界30%。

美國對中國的威脅早有防備，特朗普政府表示要重啟美國稀土礦開採，並下調行業稅率。拜登今年2月更簽署行政命令，要求對美國關鍵供應鏈進行審查，確保在關鍵技術及原材料等供應上不會過於依賴中國，稀土就是其中一項。今年9月份，美方向中國出口的釹鐵硼(稀土合成磁鐵)啟動「232調查」，對其是否威脅或損害美國國家安全展開調查。

為了確保壟斷地位，上星期中國稀土集團正式成立，是隸屬國務院國資委直接監管的央企，將全國所有稀土採礦和冶煉分離企業整合，以進一步強化政府對重要戰略資源領域的絕對控制。

中國雖然一直保持稀土礦產大國地位，但多年來的不斷開採令稀土資源迅速「乾塘」。美國地質勘探局數據顯示，中國稀土儲藏量在2016年時有5,500萬噸，但到2020年已降至4,400萬噸。

同時，中國地質調查局報告指出，美國和澳洲礦場，加上馬來西亞的冶煉與分離產能，已經初步可以不依賴中國稀土產業鏈。除此之外，美國政府對稀土供應鏈問題高度重視，尤其是美國稀土業過去一年動作頻頻。

稀土礦商MP材料與美國通用汽車(GM)上周宣布戰略合作夥伴關係，向通用汽車供應的電動汽車使用的稀土磁鐵。美國通用原子能電磁系統(General Atomics Electromagnetic Systems)周一宣布，開始在美國本土設計、建造和營運稀土分離和加工示範設施，分離和提煉稀土礦藏。

此外，受累於美國收緊對中概股的監管，加上內地針對科企的監管風暴未完，中國企業赴美上市驟冷，對紐約證券交易所和納斯達克的首次公開招股(IPO)相關收入造成打擊，美國證券交易所開始轉向東南亞和印度企業招手，以填補缺口。納斯達克亞太主席Bob McCooey直言，整個亞太地區IPO的宗數，已由一年前的數家公司，增至現時幾十家。「假以時日，亞太地區IPO可能成為業務的主要來源，情況和以前的中國一樣。」

區內印尼和印度被認為是具增長潛力的經濟體，因兩國人口基數龐大。業內人士亦預期，來自越南和馬來西亞等國的IPO亦有望增加。不過，要填補中企減少的缺口並非易事，美國證交所也不一定能吸引到所有大型企業上市，因香港是一大競爭對手。