美股道指收跌90點　中概股逆市急飆！

美國就業數據向好帶動美股周四(30日)早段向好，但由於臨近年底「收爐」期間市場交投淡靜，3大指數至中後段掉頭回落，全日由升轉跌。

道指早段最多曾升190點，但其後反覆偏軟，收報36,398點，跌90點或0.25%，結束連續6日升勢。標指自紀錄新高回落，收報4,778點，跌14點或0.3%；納指收報15,741點，跌24點或0.16%。

中概股全線揚升，阿里巴巴美股全日急升9.72%，收報122.99美元。騰訊音樂、好未來、鬥魚、唯品會、達達集團升幅介乎12%至14%。

南韓三星生物否認洽購生物科技巨企渤健生物(Biogen)，渤健生物股價急跌7.09%，收報240美元。

因多名空中服務員染疫，廉航捷藍航空(JetBlue)取消至明年1月13日近1,300班航班，其股價收市跌近1%。

美國疾病控制及預防中心(CDC)周四發出建議，指美國民眾無論是否已經接種疫苗，都應該避免乘坐郵輪旅行。挪威郵輪全日挫2.59%；嘉年華郵輪則跌1.25%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少0.8萬人，至19.8萬人，勝預期；截至前周止持續申領人數則減少14萬人，至171.6萬人，少過預期的186.8萬人。

2021年快完結，包括高盛及摩根大通等多間投行發布明年美股預測，大部分都對股市保持樂觀，給予標指明年底目標介乎5,000至5,330點，惟摩根士丹利及美國銀行則認為明年股市將受壓，標指明年底將下跌至4,400到4,600點，主因明年高利率環境將為股票估值帶來壓力。

金融研究公司FactSet數據顯示，今年美能源股已上漲近50%，大幅超過2016年增加25%的紀錄。分析指明年能源板塊或將繼續跑贏大市，主要受高能源價格帶動。再者，Tortoise基金經理Rob Thummel認為，能源企業透過回購及發放股息回饋股東，將吸引更多投資者。