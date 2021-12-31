中國華融完成發行內資股及H股 籌約420億人幣
2021年12月31日 07:31
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中國華融(02799)公布，為符合相關監管要求並確保可持續經營，公司正積極推進機構瘦身，包括：(1)擬對外轉讓持有的華融金融租賃79.92%股權；(2)擬對外轉讓持有的華融湘江銀行40.53%股權；(3)擬對外轉讓持有的華融證券71.99%股權，並已於2021年12月3日於北京金融資產交易所發佈股權轉讓信息及有關材料；(4)擬對外轉讓間接持有的華融晉商資產管理48.88%股權；(5)擬對外轉讓持有的華融融達期貨股份59.256%股權；(6)擬重組華融國際信託股權；及(7)擬對外轉讓持有的華融消費金融股份70%股權，並已於2021年12月27日與受讓方寧波銀行股份有限公司簽署《金融企業非上市國有產權交易合同》。
為有效補充公司資本，進一步夯實可持續經營的基礎，並保證滿足監管要求，公司擬通過非公開發行內資股股份及非公開發行H股股份引入戰略及財務投資者，而本次發行內資股和H股已於2021年12月30日完成。
根據本次發行方案，合共39,215,686,272股內資股已於2021年12月30日分別發行予中信集團(18,823,529,411股)、中保融信基金(14,509,803,921股)、中國信達(3,921,568,627股)及工銀投資(1,960,784,313股)；合共1,960,784,313股H股已於2021年12月30日發行予中國人壽。據此，緊隨完成後，公司的註冊資本增至80,246,679,047元人民幣，股份總額亦增至80,246,679,047股，包括53,242,041,816股內資股及27,004,637,231股H股。
是次發行集資總額為41,999,999,996.7元人民幣，在扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。
應公司要求，公司股份自2021年4月1日起暫停買賣，待公司滿足復牌條件，並將繼續停牌直至進一步通知。