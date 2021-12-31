中國華融完成發行內資股及H股　籌約420億人幣

為有效補充公司資本，進一步夯實可持續經營的基礎，並保證滿足監管要求，公司擬通過非公開發行內資股股份及非公開發行H股股份引入戰略及財務投資者，而本次發行內資股和H股已於2021年12月30日完成。

根據本次發行方案，合共39,215,686,272股內資股已於2021年12月30日分別發行予中信集團(18,823,529,411股)、中保融信基金(14,509,803,921股)、中國信達(3,921,568,627股)及工銀投資(1,960,784,313股)；合共1,960,784,313股H股已於2021年12月30日發行予中國人壽。據此，緊隨完成後，公司的註冊資本增至80,246,679,047元人民幣，股份總額亦增至80,246,679,047股，包括53,242,041,816股內資股及27,004,637,231股H股。

是次發行集資總額為41,999,999,996.7元人民幣，在扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。

應公司要求，公司股份自2021年4月1日起暫停買賣，待公司滿足復牌條件，並將繼續停牌直至進一步通知。