道指結束6日升勢 金價向好

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.97；港匯見7.7978；離岸人民幣(CNH)報6.3666；美元兌日圓處115.05；歐元企1.1323，英鎊報1.3498。金價升上1,816美元水平。布油受制80美元，紐油跌至76.3美元。比特幣升1%至4.72萬美元。道指期貨跌15點。港股大除夕半日市，俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水逾300點。

●道指早段最多曾升190點，但其後反覆偏軟，收報36,398點，跌90點或0.25%，結束連續6日升勢。標指亦自紀錄新高回落，收報4,778點，跌14點或0.3%；納指收報15,741點，跌24點或0.16%。

●美國疾病控制及預防中心(CDC)周四(30日)發出建議指，美國民眾無論是否已經接種疫苗，都應該避免乘坐郵輪旅行。挪威郵輪全日挫2.5%；嘉年華郵輪亦跌1.2%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少8,000人，至19.8萬人，勝預期；截至前周止持續申領人數則減少14萬人，至171.6萬人，少過預期的186.8萬人。

●港股ADR指數全日急升，按比例計算，收報23,554點，升441點或1.88%。

●1月恒生指數夜期收報23,529點，升387點，高水417點，成交22,512張。

●歐洲央行管委、荷蘭央行行長Klass Knot周四接受外媒訪問時表示，在明年底結束歐央行結束買債之後，將準備在2023年初開始加息。

●外媒統計顯示，截至本月28日，今年美股市場共384宗首次公開招股(IPO)中，已有255間，即約2/3上市公司跌穿招股價。

●紐約2月期油收報每桶76.99美元，升43美仙或0.56%；布蘭特2月期油收報每桶79.32美元，升9美仙或0.11%。

●紐約2月期金收報每安士1,814.1美元，升0.5%。

●英國富時100指數收報7,403點，跌17點或0.24%；法國CAC指數收報7,173點，升11點或0.16%；德國DAX指數收報15,884點，升32點或0.21%。

●外媒報道，加密貨幣交易所幣安(Binance)近日在法國啟動了一個1億歐元的項目，以在當地發展其加密貨幣和區塊鏈行業。

●上商林俊泓：港樓明年有機會跌7%。