李秀恒：內地經濟發展韌性十足

中國人民銀行全面降準措施於月中正式實施，人行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放出約1.2萬億元人民幣的長期資金，以營造更加寬鬆貨幣環境。惟在全面降準措施正式生效後，內地及本港股市都未有大幅上揚，加上近期結束的中央經濟工作會議再次強調，明年的經濟工作仍要穩字當頭，以至有部分外媒及投資者認為，明年內地經濟的下行壓力恐怕會比今年更大，經濟前景令人憂慮。

時值年關，環球市場資金流動性變得緊張的時期，內地適時地調節貨幣政策，提高中小微企業的融資能力，以求穩定明年經濟的開局，屬合情合理的做法。從內地今年面對嚴重洪災、電力短缺和大宗商品價格飆升等問題時，都能夠堅持不搞「大水漫灌」刺激經濟，且有餘力通過主動強化整頓、監管房地產和科技產業，消除內部不穩定因素，從中可看出內地經濟的韌性十分強勁，經濟穩中向好的發展勢頭並沒改變。

事實上，在多個國家今年因通脹壓力先後宣布加息，以及美國聯儲局減少購買國債規模，並放風指將於明年提早進入加息周期之際，內地仍有能力通過降準的寬鬆貨幣政策，以加大逆周期調節的力度，反映出儘管全球新冠肺炎疫情反彈，內地實體經濟增長的趨勢持續。

同時，在疫情肆虐全球後，內地一直沒有倣效歐美等國家濫發貨幣救市，令市場沒有出現資金氾濫的情況，為貨幣政策換來了更多可調節和操作的空間，變相使中央有更多宏觀調節的手段來穩定經濟。

目前全球經濟受新冠肺炎疫情衝擊，陷入百年罕見的困境，可是美國政府卻仍奉行「美國優先」思維，倚仗着美元的霸權地位向其他國家轉嫁經濟危機和金融風險，並企圖利用加息和「收水」等手段，收割全球資本，以保障美元的霸權地位。因此內地逆向調控降準「放水」，不盲目地跟隨美國進入加息周期，能有效地防範被美國的經濟政策牽着鼻子走，並為應對未來美國加息作好準備。

長久以來，內地都堅守着穩健的貨幣政策，降準絕不會演變成如歐美濫印鈔般的短期谷經濟措施，只是為了營造出適度寬鬆的貨幣環境，紓緩企業面對的周期性壓力，穩定內地市場和經濟。

須知道，在全球經濟陷入百年困境之時，內地經濟穩定不僅有利於本國發展，亦能為世界經濟疫後復甦提供可靠支撐。不盲目跟隨美元霸權，堅持「穩字當頭、穩中求進」的發展策略，才更符合中國經濟的發展需要，也能避免將來處處受制於人。

香港經貿商會會長 李秀恒