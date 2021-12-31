伍禮賢：配股方式對股價影響有別

其實高瓴也好，其他機構投資者也好，作為策略股東去投資一家企業，對被投資的企業而言，除了可以獲得額外的資本補充之外，借助這些策略股東的資本優勢或市場營運經驗，確實可以助力企業進一步發展。同時，如果這些策略股東本身在市場中具有較高的知名度，更可為被投資的企業帶來品牌效應，提升企業品牌價值。

另一方面，雖然新股東入局，大部分時間對於被投資的企業而言，屬於偏向利好因素居多，惟很多時候，不同的個案或者不同的配售條款，對被投資企業所帶來的影響亦不盡相同。

首先，目前市場中引入新股東集資，最常見的方式為配售新發行股份，亦即保利協鑫本次籌資所採用的方式。對於這種方式，有幾方面細節值得投資者關注，第一是留意配售價格。配售新股中，配售價格相對目前股價出現的折讓程度，往往反映出新進投資者對將要投資企業的信心，以保利協鑫為例，本輪配股價2.49元，相對股價折讓的百分比只有單位數字，相對表現出對未來有較大信心。而某些時候，市場甚至會出現溢價認購的情況，這對被投資企業而言更是進一步偏向利好影響。

第二是要留意發行比例。如果新股發行比例相對原有股本佔比較小，往往反映現有股東不太希望原先自身所持比例被大幅稀釋，從而反映出原有股東對企業未來前景的信心。極端情況下，如果新認購股份，佔發行完成後股份額形成大多數，則變相出現控制權易主的情況。

此外，如果配售不是以新股發行，而是配售舊股，又或者部分新股部分舊股的形式，對被投資企業帶來的利好作用會有所下降。因為舊股部分的配售，並不會為企業帶來新的資金規模。同時，舊股的出售亦在某程度反映部分股東希望離場的態度。然而，這種方式對股價走勢的影響，還需要視乎舊股出售的價格，以及接手的新投資者的背景實力等多種因素。

還有一種較常見的模式，為發行可換股債券。嚴格上只有最終行使換股權的投資者才屬於新的股東，否則只屬於債務投資者。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份)