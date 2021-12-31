【高盛推介】騰訊及阿里齊反彈 購證貼價選擇可吼...
2021年12月31日 10:30
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騰訊反彈至460元水平。
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊自上周五(24日)起連跌4日，今(31)早則反彈，現處460元水平，升約3.8%。騰訊旗下騰訊雲公布，與中原銀行簽署戰略合作。
阿里巴巴昨(30日)曾低見109.2元，創上市新低，收市跌約0.6%；今早發力急彈，最高見120.3元，突破近半個月高位。浙江省消保委表示早前約談相關平台和主播，要求在28日前提交整改報告；並表示已如期收到阿里旗下淘寶的整改報告。
觀察個股輪證資金流向，可見騰訊認沽證於本周三(29日)錄得約180萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。牛熊證方面，可見昨日部署牛證的資金沽出遠牛，並有部分轉倉至435元以上收回價的產品。昨日部署熊證的資金主要沽出獲利。
阿里方面，認購證於本周三及周四共錄得約210萬元資金流入。認沽證於昨日獲資金轉向流入。牛熊證方面，昨日部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至90至94元收回區域的遠牛。昨日部署熊證的資金亦主要沽出，並有部分轉倉至125元收回區域的產品。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊購(15640)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊購(11762)。牛證方面可留意屬貼牛的騰訊牛(63342)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購(15640)，行使價500元，2022年03月28日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、低街貨。
騰訊購(11762)，行使價525.75元，2022年03月22日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿。
騰訊牛(63342)，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率17.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(12642)。價外選擇可留意年期約3個月的低面值騰訊沽(29196)。熊證方面可留意屬遠熊的騰訊熊(54051)，與現價有約40元收回距離。
騰訊沽(12642)，行使價399.8元，2022年03月21日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿、低街貨。
騰訊沽(29196)，行使價380元，2022年03月23日到期，實際槓桿9.5倍，價外、低面值。
騰訊熊(54051)，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，近40元收回距離遠熊。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意年期約6個月的阿里購(17536)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的低面值阿里購(15638)。牛證方面可留意屬貼牛的阿里牛(57700)，與現價有約12元收回距離。
阿里購(17536)，行使價128.98元，2022年06月23日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。
阿里購(15638)，行使價146.5元，2022年05月17日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿、低街貨。
阿里牛(57700)，收回價108元，行使價106元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里沽(18636)，行使價109.9元，2022年04月22日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。
阿里熊(60590)，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，高槓桿貼熊。
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