【高盛推介】騰訊及阿里齊反彈　購證貼價選擇可吼...

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊自上周五(24日)起連跌4日，今(31)早則反彈，現處460元水平，升約3.8%。騰訊旗下騰訊雲公布，與中原銀行簽署戰略合作。

阿里巴巴昨(30日)曾低見109.2元，創上市新低，收市跌約0.6%；今早發力急彈，最高見120.3元，突破近半個月高位。浙江省消保委表示早前約談相關平台和主播，要求在28日前提交整改報告；並表示已如期收到阿里旗下淘寶的整改報告。

觀察個股輪證資金流向，可見騰訊認沽證於本周三(29日)錄得約180萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。牛熊證方面，可見昨日部署牛證的資金沽出遠牛，並有部分轉倉至435元以上收回價的產品。昨日部署熊證的資金主要沽出獲利。

阿里方面，認購證於本周三及周四共錄得約210萬元資金流入。認沽證於昨日獲資金轉向流入。牛熊證方面，昨日部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至90至94元收回區域的遠牛。昨日部署熊證的資金亦主要沽出，並有部分轉倉至125元收回區域的產品。

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