【高盛推介】美團升破1周高位 資金續流入
2021年12月31日 11:54
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日處於低位，昨(30日)曾低見213.4港元的4個月低位，然而收市升約1.1%，今(31日)早發力繼續反彈，高開約4.8%後重上230元水平，最高見232.4元，突破一周高位。
美團較早前與快手達成戰略合作關係；亦有報道指美團旗下美團買菜近日與深圳晨光乳業達成戰略合作，目前晨光系列全線產品已在美團買菜平台上線，覆蓋北京、上海、廣州、深圳、武漢等城市。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於本周二及本周三共錄得約1,030萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。牛熊證方面，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約40萬元，並較集中在200元收回區域的產品。昨日流入熊證的資金較集中在230至240元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的美團購(18062)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購(17551)。短期選擇可留意屬貼價的高槓桿美團購(16966)。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市美團牛(64664)，遠牛選擇可留意美團牛(60831)，與現價有約15及25元收回距離。
美團購(18062)，行使價260元，2022年03月28日到期，實際槓桿6.6倍，貼價。
美團購(17551)，行使價269元，2022年03月25日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低街貨。
美團購(16966)，行使價250元，2022年03月03日到期，實際槓桿7.6倍，短期貼價、高槓桿。
美團牛(64664)，收回價215元，行使價212元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，新上市貼牛。
美團牛(60831)，收回價205元，行使價202元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽(28811)，行使價223.03元，2022年03月09日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。
美團沽(16980)，行使價205元，2022年04月04日到期，實際槓桿5.0倍，中期、低街貨。
美團熊(62312)，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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