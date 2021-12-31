【高盛推介】美團升破1周高位　資金續流入

高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日處於低位，昨(30日)曾低見213.4港元的4個月低位，然而收市升約1.1%，今(31日)早發力繼續反彈，高開約4.8%後重上230元水平，最高見232.4元，突破一周高位。

美團較早前與快手達成戰略合作關係；亦有報道指美團旗下美團買菜近日與深圳晨光乳業達成戰略合作，目前晨光系列全線產品已在美團買菜平台上線，覆蓋北京、上海、廣州、深圳、武漢等城市。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於本周二及本周三共錄得約1,030萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。牛熊證方面，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約40萬元，並較集中在200元收回區域的產品。昨日流入熊證的資金較集中在230至240元收回區域的產品。

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