【產經直播】港股攞尾彩 明年有望絕地反擊？
2021年12月31日 12:17
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在港股2021年最後半個交易日，低殘的中概股忽然絕地大反撲，成為市場焦點，帶動恒指急彈逾300點，科指更大升3%。在ATMXJ之中，阿里巴巴(09988)表現最好，大幅飆升8%。中概股終於擺脫頹勢，有望迎來升浪？
人工智能軟件公司商湯(00020)掛牌翌日繼續有得升，大升近3成，投資者投下信心一票，能否反映市場未必會狠削遭美國制裁公司的估值？明年「回歸」香港上市的中概股，股價表現值得期待？
恒指今年表現最好成份股有李寧(02331)、舜宇(02382)、中石油(00857)等，最差則有阿里健康(00241)、海底撈(06862)及阿里巴巴等，展望來年有哪些股份可能跑贏？邊隻股票會做新股王？哪些股份可能跑輸？
至於外圍方面，隔晚美股道指破頂後倒跌90點收市，終止6連升，標指及納指同樣要回吐，走勢或高處不勝寒？明年反而要留意港股及A股，追落後機會大？
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