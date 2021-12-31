道期跌77點 美匯企穩96關
2021年12月31日 12:19
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美匯指數企穩96關；港匯見7.7981；離岸人民幣(CNH)報6.3745；美元兌日圓報115.1；歐元企1.1319，英鎊處1.3499。金價報1,817美元。油價偏軟，布油報79.24美元，紐油報76.65美元。比特幣報4.71萬美元。道指期貨跌77點。
●港股收爐，恒生指數收漲285點或1.23%，報23,397點。國企指數升139點或1.73%，報8,236點；科技指數升195點或3.57%，報5,670點。主板成交576億港元。受美國中概股急升帶動，一眾大型科網股升幅顯著，是升市火車頭。阿里巴巴飆8.18%；嗶哩嗶哩升7.75%；京東集團及快手升3.2%及5.8%；美團升3.2%；騰訊升3.02%；小米集團升1.39%。https://bit.ly/3qF6O8y
●恒指全年累跌3,833點或14%，是區內表現最差的主要市場，市值蒸發約5.5萬億元。科指累瀉2,755點，跌幅達32.7%。
●人行顧問料明年中國經濟增速略高於5%。
●中國12月非製造業商務活動指數升至52.7%。
●華為料全年實現銷售收入6,340億人幣。
●Tesla擬在美召回約47.5萬輛汽車 相當於公司去年全球交付量。
●疫情嚴峻，摩通及花旗籲員工新年初在家工作。
●必和必拓：未來十年電池業對鎳需求將激增5倍以上。
●通脹升溫！宜家宣布全球平均加價9%。