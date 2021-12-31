印度神童：明年呢2個月最令人憂慮　點樣避開金融危機？

2021年來到最後一日，過去一年對很多人來說並不容易；而明年又會是甚麼光景？曾多次成功命中世界政經大勢、疫情走向，甚至自然災害的印度神童阿南德，在12月中旬發表過新的預言影片，早前本網已有相關報道，但在今年完結前，再次回顧提醒一下明年有可能面對的困境，在對新一年滿懷期許的同時，亦要有居安思危的心理準備。

阿南德早前的預言影片指，2022年3月、4月是關鍵，期間經濟情況會有好轉，疫情亦會漸漸平息，不過利好情況只是暫時性的，仍要小心行事。因為屆時亦是經濟危機最嚴峻之時，民眾將陷入恐慌，人與人之間的關係將會改變，以至於影響未來很多年，或促使人類社會重定規則，一如2020年2月時各國政府大規模封城、加強限制民眾自由活動。

他以虛擬貨幣為例，指出政府監管將非常嚴格，是對去中心化金融運動的間接中心化，真正意圖是加強控制，屆時虛擬貨幣肯定會處於黑暗時期。其實，不用去到明年3、4月，最近虛擬貨幣價格已開始走軟，極有機會再現大冧市。

而對於投資者來說，最重要的三寶則是黃金、白銀及農地。他指，黃金、白銀將會於明年大放異彩，是最好的投資。而農地則是可持續發展的資產。對於香港人來說，前兩者似乎較為實際，是配置部分資產的首選。

另外，他亦提到2022年是「月亮年」，將發生極端氣候災害，甚至會持續半年之久，期內火星、土星將發生2年內最有力的一次相合，預示人類可能面臨大劫。