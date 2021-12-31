銅鑼灣羅素街地舖獲利是封店以40萬元短租半年

即將踏入新一年，農曆新年將至，有售賣應節用品商戶以短約形式進駐核心購物區的銅鑼灣。中原(工商舖)何潔釵表示，由人稱兆安李太的資深投資者李佘少鴻持有的區內羅素街59至61號麗園大廈地下B5號舖，獲利是封店租用半年，月租金約40萬元，只是之前長約月租金的31%。

何又稱，該舖面積約1,433方呎，平均呎租約279元。據了解，上述舖位目前長租叫價為每月約50萬元，事實上，該舖租金已跟隨大市向下，於2013年中零售高峰期由眼鏡商戶承租，當時月租曾高達200萬元以上，呎租約1,400元。隨後該商戶在2016年續租，月租急降至約130萬元，回落約35%，呎租跌至約907元，2018年中再以原價續租，直至去年中約滿遷出。

此外，李太於同區有多個舖位亦同時放租，包括富明街2至6號地下L號舖，面積約500方呎，每月叫租約7萬元，而毗鄰G及H號相連舖，面積共約1,400方呎，月租叫價共約34萬元，並接受分開獨立出租，月租由約16萬元起。而該批舖位皆接受短租洽商，短租期由3個月起。

據中原統計，2021年市場暫錄得約5,171宗商舖租賃成交，刷新該行有記錄以來高位，而年內短租情況亦見活躍，何指出，市場憧憬中港通關即將落實，料商戶會加快決定承租心儀舖位，迎接市況復甦，商舖租賃市場前景樂觀。