人行調查：16.8%內地居民預期下季樓價上升

中國人民銀行第四季在全國50個城市進行了2萬戶城鎮儲戶問卷調查，結果顯示期內收入感受指數為49.9%，較上季升0.2個百分點。其中13.6%的居民認為收入「增加」，較上季減少0.2個百分點；72.6%的居民認為收入「基本不變」，較上季增加0.8個百分點；13.9%的居民認為收入「減少」，較上季減少0.6個百分點。收入信心指數為50%，較上季升0.4個百分點。

第四季就業感受指數為41.4%，按季升0.6個百分點。其中12.7%的居民認為「形勢較好，就業容易」，50%居民認為「一般」，37.3%的居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」。就業預期指數為49.3%，較上季跌0.1個百分點。

展望下季度，物價預期指數為63.8%，按季升5.1個百分點。其中，32.3%的居民預期下季物價將「上升」，50.1%的居民預期「基本不變」，7.4%的居民預期「下降」，10.2%的居民「看不準」。樓價方面，16.8%的居民預期會「上漲」，56.7%的居民預期「基本不變」，15.2%的居民預期「下降」，11.3%的居民「看不準」。

此外，傾向於「更多消費」的居民佔24.7%，較上季增加0.6個百分點；傾向「更多儲蓄」的居民佔51.8%，按季增加1個百分點；傾向「更多投資」的居民佔23.5%，按季減少1.6個百分點。

受訪者偏愛的前三位投資方式依次為：銀行、證券、保險公司理財產品、基金信託產品及股票，選擇這三種投資方式的居民佔比分別為47%、24.8%和17.3%。被問及未來3個月準備增加支出的項目時，最多人選擇的是醫療保健(28.7%)，其次是教育(27.2%)、大額商品(20.4%)、購房(17.9%)、社交文化及娛樂(18.7%)、旅遊(17.4%)及保險(14.1%)。