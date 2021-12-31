金管局：11月港元存款微跌0.1%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，今年11月份認可機構的存款總額上升0.6%。其中港元存款微跌0.1%，外幣存款則上升1.4%。由年初截至11月底計，存款總額及港元存款分別上升4.2%及2.2%。

香港人民幣存款上升4.1%，於11月底為8,687億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為6,066億元人民幣，而10月份的數字為4,987億元人民幣。

11月份貸款與墊款總額沒有明顯變動，由年初截至11月底計則上升4.7%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)上升0.2%，在香港境外使用的貸款則下跌0.5%。由於港元貸款上升而港元存款下跌，港元貸存比率由10月底的84.9%，升至11月底的85.7%。

11月份港元貨幣供應量M2及M3皆沒有明顯變動，與去年同期比較則分別上升1.9%及1.8%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升2.0%，與去年同期比較則上升6.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份同時上升0.8%，與去年同期比較皆上升2.9%。

該局指，由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。