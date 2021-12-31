恒大財富調整產品兌付方案　恒大高管及親屬暫不兌付

恒大財富解釋，兌付方案自2021年9月13日實施以來，廣大投資者提出了很多寶貴意見，特別是原方案中僅兌付已到期投資產品，大多數投資者反映不公平；同時，因恒大財富投資的項目資金回籠不理想，原兌付方案難以實施。經認真研究，本着公平穩妥原則，現公布未來3個月的兌付方案。新方案將按先本後息、等額兌付的方式，兼顧所有投資者。之後方案將視情況再定。新兌付方案即日起實施，原兌付方案暫停。

根據新的兌付方案，自2018年4月1日起，擔任過恒大集團副總裁及以上職務的人員(含已離職)，以及其親屬(配偶、父母、子女)，所持有的合同約定的投資產品暫不兌付。

恒大財富還表示，其將通過轉讓、拍賣、設立信託計劃、訴訟等多種途徑，加快各類資產的處置變現，所得資金將全部用於投資產品的兌付。

至於母企中國恒大則把重心投向保交樓工作，該企較早前表示，全國項目復工率已達91.7%；12月以來，全國100多個樓盤迎來了交樓高峰。