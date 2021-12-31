王美鳳：11月新批一手按揭額達140億元　創歷史新高

近月一手成交暢旺及轉按增加，帶動11月按揭數字全面回升。中原按揭董事總經理王美鳳指，其中新批一手物業按揭貸款再增加13.1%至140億元，創下自2003年有紀錄的新高。

她指，今年按息持續處於超低水平，銀行逐步優化轉按息率及優惠至貼近新按水平，推動轉按及低息轉按套現申請個案明顯增加，11月份新批轉按回升16.3%至113億元。同期新批二手物業按揭貸款減少3.1%至261億元，主要由於第3季樓價在歷史高位爭持，業主與買家拉鋸持續，導致近月二手交投放緩。

至於11月份平均按揭年期維持與10月份相同，平均新批按揭年期為27.8年。她解釋，反映選用較長年期供樓人士增多，以減低每月供樓金額，一方面減輕供樓負擔，另一方面以便更容易通過壓力測試。

拆息低企下，H按維持高市場比例，她表示，9至11月平均1個月拆息處0.06厘至0.07厘超低水平，造就H按優勢持續。而P按選用比例按月稍增0.2個百分點至0.9%。在加息陰霾下，個別零星定按個案重現，令定按選用比例出現零的突破至0.1%。