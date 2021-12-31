土耳其貨幣1年暴冧最多6成　總統難辭其咎？

綜合報道，土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)無視該國通脹攀升至21.31%，9月以來減息4次，政策利率由由19%減至14%，令里拉暴跌，物價飆升，貨幣貶值。埃爾多安近日豪使200億美元干預匯價，就算如此，里拉今年仍貶值4成以上。經濟學人取笑指，埃爾多安所採取的政策堪稱巫毒經濟學(voodoo economics)， 要民眾陪葬。

埃爾多安執意減息，令里拉一度暴跌6成。而為挽回市場信心，他於12月20日宣稱要讓看淡里拉的人「腦筋一片空白」，於是下令央行干預匯市，還附帶一系列存款利好政策。

雖然里拉止跌回升，代價驚人。惟《經濟學人》指出，里拉反彈的主要因素不是存款擔保計劃，而是央行干預。總計自12月初以來，土耳其央行已用至少200億美元的外匯存底來支撐貨幣。

土耳其央行前首席經濟學家 Hakan Kara直言，埃爾多安的存款擔保計劃，或引導價值約3,000億美元的私人儲蓄中轉為擔保存款，一旦貨幣急貶，將使該國財政系統可能會崩潰。

而新計劃亦沒遏制物價快速上升，食品和能源價格狂飆對窮人的打擊尤其嚴重，麵包店排起人龍，實際工資直線下降。