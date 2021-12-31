新盤租務承接力穩定　啟德近日連錄租賃成交

啟德發展區入伙新盤租務承接力穩定，其中OASIS KAI TAK兩房戶成交月租約1.9萬元，租金回報率約2厘，區內近日亦連錄兩宗租賃成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯謝振邦表示，西區寶翠園2座高層B室，實用面積約667方呎，兩房連套房間隔，成交月租約3萬元，呎租約45元。

●美聯馬鴻德稱，西營盤星鑽極高層F室，實用面積約764方呎，兩房連套房間隔，獲換樓客以約2,200萬元承接，呎價約28,796元。原業主於2016年以約1,958.8萬元一手入市，是次轉售帳面獲利約241.2萬元，升值約12.3%。

●中原陳凱超稱，西灣河嘉亨灣5座中層G室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以約1,172.8萬元易手，呎價約23,550元。原業主於2007年1月以355萬元買入單位，持貨14年帳面獲利817.8萬元。

●世紀21北山梁淑儀表示，大坑浣紗花園中層2室，實用面積約547方呎，兩房間隔，獲區外上車客以約950萬元承接，呎價約17,367元。原業主於2010年5月以437萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約513萬元，升值近1.2倍。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角康明苑低層A室，實用面積約1,457方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約2,400萬元承接，呎價約16,472元。

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九龍區

●美聯張靖表示，長沙灣昇悅居2座低層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，原叫價910萬元，調減22萬元或約2.4%，成交價888萬元，呎價約18,086元。

●美聯黃家樂稱，啟德OASIS KAI TAK第5座低層C室，實用面積約508方呎，兩房間隔，放盤約一個月租出，減租2,000元，以每月租金1.9萬元租出，呎租約37.4元。據了解，業主於2017年9月以1,135.7萬元購入，按現水平租金計，回報率約2厘。

●香港置業胡耀才表示，啟德尚‧珒溋連錄兩宗租賃成交，包括2座低層J室，實用面積約332方呎，一房間隔，原每月叫租約1.55萬元，放租一個半月後減租500元，成交月租1.5萬元，呎租約45.2元。

●利嘉閣郭煥然指出，茶果嶺麗港城18座低層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以742萬元沽出，呎價約14,352元。屋苑現時有約298個放盤，入場價由700萬元起。

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新界區

●美聯李貫甡表示，青衣曉峰園1座中層E室，實用面積約780方呎，三房連套間隔，原叫價1,040萬元，減價至985萬元成交，呎價約12,628元。

●中原黃政遠表示，葵涌雍雅軒2座高層E室，實用面積約628平方呎，三房套房間隔，今年5月放盤叫價960萬元，原業主因趕移民，最終累減100萬元，以860萬元成交，呎價約13,694元，而部分銀行估價約930萬元。。

●中原柯勇指出，將軍澳首都3座中層LD室，實用面積約705方呎，三房連套房間隔，成交價950萬元，呎價約13,475元。原業主於2008年3月以543萬元買入單位，持貨13年帳面獲利407萬元，升值約75%。

●中原洪文鋒表示，上水公屋天平邨天朗樓高層21室，實用面積約443方呎，未補價第二市場成交價178萬元，呎價約4,018元。原業主於2000年以17.6萬元購入上址，持貨21年帳面獲利約160.4萬元，升值約9.1倍。

●利嘉閣申文龍稱，粉嶺逸峰3座中層F室，實用面積約326方呎，開放式間隔，享內園景觀，以518萬元沽出，呎價約15,890元。原業主於2013年3月以約301.8萬元購入單位，持貨逾8年帳面獲利約216.2萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山雅濤居2座高層G室，實用面積約702方呎，三房連套房間隔，以約1,028萬元易手，呎價約14,644元。原業主持貨13年帳面獲利約650萬元，單位升值約1.72倍。

●世紀21宇田羅家威表示，大埔太和邨翠和樓低層2室，實用面積約443方呎，兩房間隔，原開價330萬元，放盤1年累減27萬元或約8.2%，未補價第二市場成交價303萬元，呎價約6,840元。

●中原王勤學表示，元朗柏𣾷3座中層A室，實用面積約554方呎，兩房間隔，叫價700萬元，減價88萬元，以612萬元沽出，呎價約11,047元。

●利嘉閣朱子華指出，元朗康城大樓中低層7室，實用面積約248方呎，開放式間隔，原開價350萬元，減價59.12萬元或約16.9%，以290.88萬元沽出，呎價約11,729元。原業主早於1987年6月以約14.9萬元購入單位，持貨約34年現轉手帳面獲利約276萬元。

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