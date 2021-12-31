除夕新盤市場活躍　愉景灣洋房單日連沽2伙

2021年最後一日，新盤市場氣氛活躍，接連錄得大額成交。其中，西半山有項目近四年來首度「開齋」，以逾1.3億元沽出單位。同時，愉景灣有洋房項目連沽2伙，單日套現1.27億元。另外，不少買家衝刺入市，多區新盤餘貨均錄交投，為一手成交暢旺的2021年畫上句號。

●西半山尚璟三房1.33億元沽

新盤市場錄得大額成交，崇傑地產發展旗下西半山尚璟錄得近四年來首宗成交，項目透過招標沽出三房單位。該單位為16樓B室，實用面積2,206方呎，設有三套房同書房，廚房內附設連廁工作室，連停車位以1.33億元售出，呎價約60,290元。據項目成交紀錄冊，該盤由2017年起至今售出14伙，共套現逾17.64億元。項目對上一宗成交為2018年2月所錄得。

●愉景灣意峰洋房7,200萬元創項目新高

新盤市場於今年最後一日連錄大額成交。香港興業國際（00480 ) 旗下愉景灣意峰，今日(31日)接連沽2座洋房，其中1伙成交價更創項目新高。據成交紀錄冊顯示，項目的15號洋房樓高2層，實用面積2,171方呎，連3,678方呎花園及850方呎天台，另設私人泳池，採四房間隔，洋房早前曾作連裝修示範單位，現時連家具和裝置以7,200萬元成交，呎價約33,164元，成交價屬項目新高。

而25號洋房樓高2層，實用面積2,171方呎，連4,124方呎花園及850方呎天台，採四房間隔，附設私人泳池，以5,500萬元售出，呎價約25,334元。上述2座洋房合共套現1.27億元。

●旺角雋薈最終接獲約450伙 超額2.75倍

市區新盤開售在即，由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，將於周日(2日)進行首輪銷售，推售全盤120個單位。項目已於今日(31日)下午5時截票，據市場消息，項目累計接獲約450張入票，亦即超額認購約2.75倍。抽籤程序將於開售當日上午10時進行，而銷售不設大手時段，每位買家最多可選購兩個單位。

●上環CAINE HILL周一發售5伙 入場單位538萬元起

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期推1伙下周招標

●大學閣推兩伙四房單位招標發售

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，今日(31日)上載銷售安排，推出兩個單位於周二(4日)招標發售。該2伙單位為第1座6樓A室和1座6樓B室，實用面積均為1,584方呎，同屬四房間隔。招標期由1月4日至1月31日。

●沙田瓏珀山三房連書房售2,130萬元

●將軍澳日出康城LP10一周內錄4宗成交

新盤餘貨成交步伐加快。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，一周內連錄四宗成交，涉及資金7,115.2萬元。包括最新於今日(31日)錄得位於1A座20樓C室的成交，實用面積922方呎，屬三房間隔，以1,809.9萬元沽出，呎價約19,630元。

●元朗PARK VIST連平台戶892萬沽

●旺角利奧坊‧凱岸連平台戶739萬元沽

●白石角雲滙第2期開放式戶售707萬元

●屯門帝御‧嵐天一房575萬沽

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，新近新增一宗成交。該單位為T7座6樓02室，實用面積306方呎，屬一房單位，以575.98萬元成交，呎價約18,823元。

●柏傲莊III累計錄得130宗取消交易個案