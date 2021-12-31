美股全線向上　埃克森美孚升0.54%

即使美股在2021年最後一個交易缺乏方向，回望全年還是節節上揚，煽動中美對立的美國政要也趁年尾入市部署，其中因炒股備受批評的眾議院議長佩洛西在2021年12月17日至22日期間，斥資總額最多350萬美元(約2,730萬港元)買入包括記憶體大廠美光科技、藍籌雲服務商Salesforce和媒體巨頭華特迪士尼等股票的認購期權。

買入認購期權的意思是向交易對手支付一筆款項(期權金)，之後有權在到期日以合約列明的認購價向其買入有關正股，而佩洛西買的期權，現價基本上都顯著高於行使價。

道指周五升25點，至36,423點；標指升5點，至4,783點；以科技股為主的納指升20點，至15,761點。以周四(30日)收市計，道指去年累升18.92%，標指及納指去年漲27.23%及22.14%，其中標指周三創2021年第70次新高，緊次於1995年標指創77次新高紀錄。港股外圍方面，恒指夜期現報23,451點，升309點，高水53點。

據外媒分析，現時處於52周高位的個股中，4大主題將於明年繼續向好，首先是居家食品及必需消費股，包括朱古力生產商好時(Hershey)、可口可樂公司、麥當勞、寶潔(P&G)；醫療保健股亦將保持強勢，包括製藥公司雅培、麥克森和動物藥品商Zoetis。經濟復甦相關股份如鐵路公司Norfolk Southern及人力資源公司Paychex也可看高一線；跟地產市道相關的家得寶及漆油生產商Sherwin-Williams亦將繼續走強。

Main Street資產管理鼓勵客戶留在市場，以免錯失升市良機。號稱「鱷王」的全球最大對沖基金橋水創始人達利奧再次強調，在高通脹的情況下，持有現金是不智的，預料聯儲局今年將加息4至5次。

個股方面，埃克森美孚預示將連續第四個季度實現盈利，主要是受惠石油和天然氣價格走強，股價升0.54%。宜家家居(IKEA)指，由於原材料和運輸價格成本高昂，且料短期內不會得到改善，旗下全球商品價格將平均加價9%。