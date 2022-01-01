東方日報B1：2021全球資產 港股瀉14%最慘

環球央行2021年繼續大舉放水下，全球股市總市值增加約18萬億美元(約140萬億港元)，創歷史新高。惟港股表現卻受內地監管風潮、內房債務危機、中美關係緊張、濠賭風波、變種病毒肆虐及通脹升溫等威脅打擊，在包括其他股市、黃金、大宗商品、虛擬貨幣和住宅等全球眾多資產下「墊底」！就算恒生指數最後一個交易日「攞尾彩」，於中概股領軍下收漲1.23%，但全年埋單仍累瀉14.07%，為10年最傷。

隔晚美股受壓，中概股卻一枝獨秀，刺激恒指周五(12月31日)半日市仍高開高走，最多升478點，高見23,590點，一舉升穿10天及20天移動平均線，收市升285點，報23,397點，可是繼第三季插超過14%後，第四季續挫4.79%，全年大跌3,833點，連跌兩年。國企指數收升1.72%，報8,236點，全年累跌23.3%，13年最差。

綜觀區內其他股市，跟美國眉來眼去的印度和台灣去年表現尤為突出，前者累漲21.99%，連升6年，遠遠跑贏內地A股；而台灣受惠全球「缺芯」危機，累升23.66%，連續3年漲逾兩成，更是18年最勁。

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，市場仍關注內地會否加強監管互聯網公司，中資科技股弱勢難改，恒指今年首季仍有機會下試低位，相信需待內地銀根逐步寬鬆，經濟增長回穩，港股才有望出現反彈。

另外，財匯局宣布由周六(1日)開始交易徵費，買賣雙方須分別繳納每宗交易金額0.00015%(計至最接近的仙位數)，但遠低於港府去年8月起將股票印花稅提高三成至0.13%。港股去年8至12月成交額約8.57萬億元，按年增長3.05%，但可能只是拜市場風高浪急所賜，如果單看大市進一步「探底」的第四季，成交額按年下滑8.63%。