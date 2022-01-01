東方日報B1：2021全球資產 港股瀉14%最慘
2022年01月01日 00:14
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恒指於最後一個交易日「攞尾彩」。(中新社圖片)
環球央行2021年繼續大舉放水下，全球股市總市值增加約18萬億美元(約140萬億港元)，創歷史新高。惟港股表現卻受內地監管風潮、內房債務危機、中美關係緊張、濠賭風波、變種病毒肆虐及通脹升溫等威脅打擊，在包括其他股市、黃金、大宗商品、虛擬貨幣和住宅等全球眾多資產下「墊底」！就算恒生指數最後一個交易日「攞尾彩」，於中概股領軍下收漲1.23%，但全年埋單仍累瀉14.07%，為10年最傷。
隔晚美股受壓，中概股卻一枝獨秀，刺激恒指周五(12月31日)半日市仍高開高走，最多升478點，高見23,590點，一舉升穿10天及20天移動平均線，收市升285點，報23,397點，可是繼第三季插超過14%後，第四季續挫4.79%，全年大跌3,833點，連跌兩年。國企指數收升1.72%，報8,236點，全年累跌23.3%，13年最差。
跟美國納指屢創新高相比，同以科技股為主打的恒生科技指數周五雖然回升3.56%，收報5,670點，但全年仍累瀉32.69%，眾多成分股在年初創新高後急轉直下，其中「股王」騰訊控股(00700)周五升3.02%，收報456.8元，已從年內高位回落逾四成，全年挫19%。
周四再「破底」的監管「風眼」之一阿里巴巴(09988)周五帶領大市反撲，急漲8.18%，收報118.9元，為表現最佳藍籌，惟全年累計重挫48.88%，同系阿里健康(00241)表現更差，累跌71.22%，連同累插70.51%的海底撈(06862)，成為2021年表現最差3隻藍籌。
反觀受惠「國潮」效應，今年9月才「染藍」的李寧(02331)登上藍籌升幅王，全年飆60.65%，中國石油(00857)、中信股份(00267)、首度打入iPhone供應鏈的舜宇光學(02382)，以及創科實業(00669)，漲幅介乎41.87至55.95%，緊隨李寧之後。
港股美國預託證券(ADR)周五早段靠穩，滙豐控股(00005)報47.1元，較香港收市價高0.2元；騰訊報460.6元，較港高3.8元。按比例計，相當於恒指升15點。
綜觀區內其他股市，跟美國眉來眼去的印度和台灣去年表現尤為突出，前者累漲21.99%，連升6年，遠遠跑贏內地A股；而台灣受惠全球「缺芯」危機，累升23.66%，連續3年漲逾兩成，更是18年最勁。
時富財富管理董事總經理姚浩然表示，市場仍關注內地會否加強監管互聯網公司，中資科技股弱勢難改，恒指今年首季仍有機會下試低位，相信需待內地銀根逐步寬鬆，經濟增長回穩，港股才有望出現反彈。
另外，財匯局宣布由周六(1日)開始交易徵費，買賣雙方須分別繳納每宗交易金額0.00015%(計至最接近的仙位數)，但遠低於港府去年8月起將股票印花稅提高三成至0.13%。港股去年8至12月成交額約8.57萬億元，按年增長3.05%，但可能只是拜市場風高浪急所賜，如果單看大市進一步「探底」的第四季，成交額按年下滑8.63%。