美股周五個別發展　標指全年累升27%

2021年最後一個交易日，美股3大指數個別發展，道指升37點，報36,435點；標指升0.01%，報4,779點；納指跌40點，報15,701點。

總結全年，標指累漲27.1%，道指及和納指分別升18.8%及21.9%。富國銀行環球股票策略師Chris Haverland表示，強勁的企業盈利是美股上升的主因。FactSet數據顯示，2021年企業盈增長率為45.1%，為2008年以來最高。

標指今年創下70次收市新高紀錄，是繼1995年77次之後的第二高年度記錄。個別標指成分股表現強勁，福特汽車股價周五上漲1.9%，使其全年升幅累計達到137%；Moderna漲1%，年內累升約143%。

據外媒分析，現時處於52周高位的個股中，4大主題將於今年繼續向好，首先是居家食品及必需消費股，包括朱古力生產商好時(Hershey)、可口可樂公司、麥當勞、寶潔(P&G)；醫療保健股亦將保持強勢，包括製藥公司雅培、麥克森和動物藥品商Zoetis。經濟復甦相關股份如鐵路公司Norfolk Southern及人力資源公司Paychex也可看高一線；跟地產市道相關的家得寶及漆油生產商Sherwin-Williams亦將繼續走強。