郭家耀：內房業發展有望重返正軌

恒大事件亦牽連到一些規模較大的房企陷入財困危機，行業一片風聲鶴唳，即使是一些具國企或央企背景的房企，受累於整個板塊的投資氣氛轉差，投資者亦對相關股份卻步。市場普遍認為，一些具國企或央企背景的房企，未來有機會陸續充當白武士，拯救民企內房的債務危機。

事實上，自「三道紅線」政策公布以來，內房融資環境一直收緊，上市房企的總有息負債規模自政策推出以來不斷下跌。受債務違約、信用評級下調等負面事件影響，行業高增長一去不返。國家統計局公布，去年1至11月房地產開發企業的到位資金18.33萬億元人民幣，按年增長7.2%，增幅創一年新低。

於去年底，不少房企均抱着衝業績心態，加大力度谷銷售，惟整體回升幅度有限。整個板塊短期難言樂觀，至少要捱過今年第一季的償債高峰期，行業才會見底。至於內房企業今年的銷售數字，在減少拿地、全力還債的前提下，相信大部分的全年銷售數字均會下跌。

內地經濟繼續以「穩增長」為主調，內房行業的發展有望逐步重回正軌。屆時房企將改變以往的高槓桿、高周轉的營運模式，轉移至以優化債務結構及現金流為重心目標，令融資環境回復至較健康水平。

安里資產管理董事總經理 郭家耀(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份)