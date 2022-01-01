1周10大驚奇︰佩洛西大手入市　2022年美股牛市繼續？

美國政壇臥虎藏龍，有不少投資高手「大隱隱於朝」，作為民主黨元老的眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)因為投資眼光獨倒，而被網民捧為近一代「女股神」。而就在本周，她披露了最新的交易活動，趕在2021年尾大手買入多隻美國股票的認購期權(call option)，似乎是看好新一年股市「牛氣」仍會持續！

【1、佩洛西斥巨資入市買期權 押注美股牛市未完】

此前因炒股而受批評的眾議院議長佩洛西，在2021年12月17日至22日期間，斥資總額最多350萬美元(約2,730萬港元)買入包括記憶體大廠美光科技、藍籌雲服務商Salesforce和媒體巨頭華特迪士尼等股票的認購期權。

買入認購期權的意思，是向交易對手支付一筆款項(期權金)，之後有權在到期日或之前以合約列明的認購價向其買入有關正股，而佩洛西買的期權，現價基本上都顯著高於行使價，即所謂的「深價內」期權。

佩洛西本人並不會直接投資股市，惟她的丈夫保羅‧佩洛西(Paul Pelosi)經營一家房地產和風險投資諮詢公司，並且不時會入市炒股，因兩人的夫妻關係，這些投資也被視作佩洛西作出。

市場對她的投資動向尤其關注，皆因她之前買入的股票回報都相當豐厚，如今年內數次加倉的晶片股英偉達(Nvidia)及遊戲公司Roblox等。

對沖基金Great Hill Capital創始人Thomas Hayes分析指，佩洛西12月交易的看漲期權將在2022年末和2023年初到期，表明這對夫婦相信科技股將在新的一年繼續目前的牛市。據外媒統計，在2021年，佩洛西和眾議院多數黨領袖麥康奈爾的投資回報率，甚至比美國頂級的對沖基金經理們還要高。

就在不久之前，佩洛西在一次新聞發布會上堅稱，美國議員應該被允許交易個股，惟外界批評指議員們經常有機會掌握可以影響市場的內幕消息。佩洛西當時表示，美國是「自由市場經濟國家」，國會議員應該可以參與股市交易。

【2、印度神童：明年呢2個月最令人憂慮 點樣避開金融危機？】

雖然佩洛西入市消息令不少投資者受到鼓舞，但曾多次成功命中世界政經大勢、疫情走向，甚至自然災害的印度神童阿南德，在12月中旬發表過新的預言影片，預估今年挑戰重重。他表示，2022年3月、4月是關鍵，期間經濟情況會有好轉，疫情亦會漸漸平息，不過利好情況只是暫時性，仍要小心行事。因為屆時亦是經濟危機最嚴峻之時，民眾將陷入恐慌，人與人之間的關係將會改變，以至於影響未來很多年，或促使人類社會重定規則，一如2020年2月時各國政府大規模封城、加強限制民眾自由活動。

他以虛擬貨幣為例，指出政府監管將非常嚴格，是對去中心化金融運動的間接中心化，真正意圖是加強控制，屆時虛擬貨幣肯定會處於黑暗時期。其實，不用去到明年3、4月，最近虛擬貨幣價格已開始走軟，極有機會再現大冧市。

而對於投資者來說，最重要的三寶則是黃金、白銀及農地。他指，黃金、白銀將會於明年大放異彩，是最好的投資；而農地則是可持續發展的資產。對於香港人來說，前兩者似乎較為實際，是配置部分資產的首選。

另外，他亦提到2022年是「月亮年」，將發生極端氣候災害，甚至會持續半年之久，期內火星、土星將發生2年內最有力的一次相合，預示人類可能面臨大劫。

【3、末日博士︰今年大部分時間將處於嚴峻挑戰】

紐約大學經濟學教授、被稱為「末日博士」的魯比尼也發表了展望2022年的文章，警告投資者大部分時間將處於嚴峻挑戰，可能較2021年更困難。除了老生常談的供應鏈斷裂、資產泡沫、高通脹、美國聯儲局「收水」及疫情持續影響經濟之外，他提到3大地緣政治不安。首先是俄羅斯正準備入侵烏克蘭；第二是中美冷戰愈演愈烈，內地加大對台灣和南海的軍事壓力，中美經濟之間更廣泛的脫鈎正在加速；第三是要觀察伊朗，新的核協議談判毫無進展。

魯比尼指出，過度儲蓄、被壓抑的需求，以及寬鬆的貨幣和財政政策，共同造成了2021年的高通脹，迫使部分央行正計劃逐步退出非常規貨幣政策，以便開始實現利率正常化。

惟他也強調，目前金融市場仍然充滿泡沫。只要聯儲局繼續採取非常規政策模式，泡沫就可以持續下去。不過，隨着政策逐漸正常化，資產和信貸泡沫可能會逐漸釋放。此外，通脹、增長放緩以及系統性風險，都可能導致2022年的市場進入調整。

【4、全球首富馬斯克預告金融危機今年發生】

全球首富馬斯克(Elon Musk)向來喜歡在社交媒體上與網友互動，他最近在回應一位網友討論有關5年內936家「獨角獸企業」未來趨勢時，他竟語出驚人地表示︰「若從歷史來看，沒有幾家能夠撐過下一場金融危機。」

之後有用戶問馬斯克，認為下一次金融危機會發生在什麼時候？馬斯克直言，預測宏觀經濟十分有挑戰性，就他來看，「直覺可能會發生在2022年春季、夏季，最晚不會超過2023年」。

【5、鱷王：料美國明年加息達5次 直至股市受到負面影響】

全球最大對沖基金「橋水」創辦人、「鱷王」達利奧(Ray Dalio)在本月初預期，美國聯儲局明年將加息4至5次，直到對股市產生負面影響為止。

他指出，美國現在有2種通脹：一種是當對商品和服務的需求超過生產能力時出現的周期性通脹；另一種是由貨幣和信貸過度寬鬆造成的貨幣通脹。

對於第二種通脹，他警告，如果現金和債券持有人要大舉拋售該些資產，聯儲局將不得不以更快速度加息，或者通過印鈔和購買金融資產來維持低利率，而這將加劇通脹。達利奧認為，這將給聯儲局的政策制定增加了難度。

【6、中國互聯寒冬 汽車之家傳大幅裁員】

踏入2022年中國亦面對不少挑戰，近日互聯網行業就出現了大規模的節流裁員潮。有媒體報道，內地汽車資訊網站「汽車之家」突然大裁員，裁員人數高達600多人，佔公司人數的10至20%。

據了解，汽車之家此次裁員相當迅速，被裁員工接獲通知早上與公司達成賠償條件，下午就可走人離開，不需要交接，而提供的裁員補償分為N+2與N+2.8個月(即年資加2或2.8)兩種。

汽車之家大裁員消息引發外界關注，公司回應表示，本次裁員屬正常組織架構調整優化，人員優化幅度不超過5%，沒有像網上傳的大量裁員的情況，並稱此次調整，主要是基於戰略升級和業務結構調整的需要，以滿足公司4.0新戰略的落地。

【7、快手調整員工福利：取消免費3餐減租房補貼】

快手回應指出，公司對部分福利政策進行精細化調整：一是推出父母免費體檢計劃及父母陪護假，新增生育禮金，提供帶薪育兒假並延長產假；二是調整租房補貼範圍，早、午餐需要消耗能量券或微信/支付寶/現金支付，取消下午茶。

快手稱，希望通過這次調整能讓員工更好平衡工作與家庭，同時也是為更靈活應對當下各種挑戰，為未來發展蓄能。

【8、中國地方政府債務違約 黑龍江鶴崗就快破產】

近日傳出中國東北城市──黑龍江鶴崗市，於2019年、2020年連續2年無力償付到期政府債務的本金及利息，目前內地當局正在防範系統性風險蔓延。

內媒報道，鶴崗市人力資源和社會保障局於2021年12月23日發出通知，該市政府實施財政重整計劃，決定取消公開招聘政府基層工作人員計劃，引發財政暴雷揣測，而該通知隨即遭刪除。

鶴崗自1914年發現煤礦資源以來，逐漸成為黑龍江的能源工業城市，但近年煤炭資源枯竭，陷入經濟低谷。

有研究人員稱，當市級政府無法償還到期的債務本息，省級政府須代償，意味着可能比債務付息支出佔比超10%紅線的情況更嚴重，「利息都付不了，說明流動性出了問題，債務風險很大」。

【9、人行前官員：中國應加大宏觀經濟政策逆周期調控力度】

為應對內地經濟挑戰，有專家亦呼籲加大經濟政策力度。人民銀行調查統計司原司長盛松成在接受內媒訪問時表示，內地在做好跨周期調控的同時，應抓住目前的有利時機，加大宏觀經濟政策逆周期調控力度，盡快實施較為寬鬆的宏觀政策。

他指出，現在仍是加力逆周期調控的有利時機。從境內看，內地財政政策有較大的發力空間。今年地方政府專項債發行8月開始加速，且明年的新增專項債額度已經提前下達1.46萬億元，為各地區各部門擔負起穩定宏觀經濟責任提供了條件。隨着能源保供等措施逐步落實，物價也將趨於平穩，不會成為政策邊際寬鬆的制約。

從國外看，美聯儲尚未加息，這也給內地貨幣政策逆周期調控留出窗口期。疫情反覆下，供應鏈衝擊可能無法簡單地通過緊縮貨幣得到解決，且加息還可能使投資成本增加，進一步抑制供給。因此，美聯儲儘管已加速縮減購債，但未必會如市場預期的那樣提前加息。

【10、調查：華爾街投資者明年最擔心通脹】

外媒最新調查顯示，2022年投資者最擔心問題是通脹壓力，預期會拖累美股投資報酬率下滑；其次憂心的則為聯準局加息和新冠疫情衝擊經濟。

調查顯示，華爾街普遍認為通膨問題是股市在2022年仍要面對的最重大障礙，令全年投資報酬不如2021年。

逾半數受訪者視通膨為2022年最大憂慮；30%認為聯準局在錯誤時機持續加息最令人擔心；17%認為新冠疫情持續影響經濟最令人頭痛。

雖然通膨率不斷攀升、新冠疫情、和央行緊縮貨幣，但標準普爾500指數2021年仍大漲約27%創新高。不過，投資者開始認為美股在2022年的漲勢會明顯收歛，逾50%受訪者預期標普500指數在2022年漲幅不到10%，近18%預期維持兩位數漲幅，近10%預估持平。

儘管如此，股票仍然是投資者首選要投資的金融資產。在經濟復甦下，35%受訪者看好金融股，27%偏好景氣循環股，至於科技股受歡迎程度則大不如前。

調查訪問了約400位華爾街的投資總監、策略師、基金經理和財經作家。