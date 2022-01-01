致富智庫：小資族儲錢好難？呢6招幫緊你...

正式踏入2022年了！小編趁機會恭祝各位新年愉快，財源滾滾！新一年又是部署的好時機，但面對疫情反覆、全球經濟前景不明朗，這個時勢下，手中有個錢就顯得尤其重要。近月有調查指港人儲蓄能力及習慣的數據創出史上新低，僅20%受訪者表示有定下儲蓄目標。

要積穀防飢，先可以有閒錢去投資，進而累積財富，特別作為薪水不多的「小資族」，盡早累積存款有助規劃人生。以下列出6個小資族理財術，教你穩健累積財富。

【1、薪金設自動轉帳】

當你每月領到薪金後，扣除每月支出，就是你可以儲得起的資金。講到儲蓄，不外乎都是開源節流，若然未能增加收入，就只好量入為出。

儲錢程序愈方便、簡單，就愈不會半途而廢，更易養成好習慣。為避免一出糧就成為「月光族」，小資族可以在個人帳戶設定自動轉帳，指明每月在收到薪金的隔日，就定時、定候將部分人工撥到指定的戶口作儲蓄，也可以考慮將該薪金投放入銀行的儲蓄計劃，每月自動從戶口中扣取供款。除了將固定收入直接轉至儲蓄戶口，每月必須繳付的帳單如支付房屋租金等，亦應設定自動轉帳，有助控制支出。

了解金錢流向才能控管收支，妥善記帳亦可以幫助自己記錄每日的收入和支出，檢視個人消費習慣及生活開支等。市面有很多記帳程式，方便進行理財規劃。

【2、存錢帳戶不提款】

與上一點呼應，存錢愈簡單愈好，那麼花錢就要愈難愈好。要謹記，儲蓄帳戶的錢是不能提取，因此，最好的做法是該戶口不要辦理提款卡，亦要避免使用此帳戶進行任何轉帳。如果需要提款，就帶「紅簿仔」到銀行分行排隊。雖然香港人好鍾意排隊，但拎錢過程耗時又麻煩，倒不如不去領取。

只有這樣，才可確保自己不會隨意動用辛苦儲下來的應急錢，更好掌握自己的花錢習慣，讓金錢用得其所。

【3、設定提款卡密碼】

存錢和提款卡密碼有甚麼關係？很多人會將在乎的人和事物改成密碼，如果將提款卡的密碼設定為一些「重要日子」，可以提醒自己要努力儲錢、減少花費。舉個例，如果你目標是5年後存到首期買樓，可考慮把密碼改成買樓的目標期限；若然需要預留資金繳付汽車貸款，密碼可設定為買車當天；假如想替自己累積旅行基金，準備在重新開關後，享受一場悠長假期，大可將心目中的旅行日子設成密碼。這樣一來，每次提款就可以起到警示作用，提提自己要好好存錢以達成目標。

【4、階梯式存錢大法】

存錢方式林林總總，網上有兩個流行的存錢方法-「52周存錢法」和「365天存錢法」，實行簡單，大家不妨參考。

52周階梯式存錢法道理非常簡單，規則是在一年52周內，每周遞存10元，假如第一周存10元，第二周存20元、第三周30元，以此遞進。以這個階梯式方式滾存，每個星期強迫自己多存下10元，52周後就可以儲到近1.4萬元。另一個類同的365存錢法，即是指在一年365天，第1天存1元、第2天存2元、第3天存3元，如此類推，經過365天便可累積到超過6.6萬元財富！

儘管每天存到的金額並不算多，但利用這個小秘技，可以培養自己的儲蓄習慣。上述兩個存錢術並沒有固定的起始金額，大家可以自由調整，儲多儲少自己話事。

【5、提防無現金消費】

學會了如何存錢，亦須學習慳錢技巧。「無現金支付」固然方便，輕輕一按、一刷即可過數，但很多時卻令人不知道自己實際花了多少錢。香港人普遍都會使用的信用卡屬預繳式消費，可以分期付款，容易落入消費陷阱，一不小心過度簽帳，以致還款不足，更會帶來龐大的利息開支，最終令你負債纍纍，造成惡性循環。

其實，花現金令人對支出的意識較強，起到自我警惕的作用；相反，「無現金支付」讓付款會變得抽象，很容易過度透支。不過，電子支付是大勢之所趨，限制自己只用現金非長遠之計，大家可以考慮下載預算應用程式來提醒自己，當花費超出限額時，程式就會自動發出警告，防止「使凸」。

【6、要減少追蹤網店】

不少人感到無聊的時候，就會瀏覽網店打發時間，當遇上大型網購平台促銷打折，更會按奈不住，盲目掃貨。如果想好好存錢，不妨取消對部分網店的關注，限制自己瀏覽網店的時間。此外，你還可以把看到的一些心動的商品放入購物車內，先不要下單，過了一段時間再回看，這些商品是否真的必需，免得自己被各種新產品或優惠吸引而衝動消費。

特別是女生，很易被靚相及低價所吸引，選擇困難症發作，往往會買入一大堆款式類似、並不真正「需要」的物品。培養儲蓄習慣之餘，購物心態也是必需調整的。

而且每逢想購物的時候，應反問自己日常生活真的「需要」這堆東西嗎？那些重複購買的物品是否早已被「遺棄」了？懂得取捨作出正確選擇，把生活過得簡單，不但省錢，也可防止家中堆積過多雜物。