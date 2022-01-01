澳門2021年博彩收入868億澳門元　全年升43%

澳門博彩監察協調局公布，2021年12月份博彩毛收入為79.62億澳門元(下同)，按月升17.97%，按年微升1.8%。總結去年全年累計賭收為868.63億元，按年升43.7%，但相較疫情未爆發前的2019年同期仍大跌逾65%。

摩根士丹利相信，澳門未來對博彩營運商的監管將會加強，非博彩投資回報或會被稀釋。另外，大和亦認為，澳門或準備進一步收緊其中介人規定，並有可能借鑑新加坡賭場控制中介人規定。

同時，大和日前發表研究報告指，博彩營運商與中介人終止協議消息不斷傳出，令市場憂慮澳門貴賓博彩收入會否最終歸「零」，但相信中介人業務預期被叫停對行業2022至2023年EBITDA影響不大，相信待今年6月發出新牌照後，將錄得貴賓廳佔總博彩收入約5%至10%。

該行又預期，今年貴賓廳佔賭收約2.9%，2023年則佔6%，大和將2022至2023年博彩收入預測下調10%至16%，行業EBITDA預測減少約2%，估計將有25%至30%貴賓廳收入會流向高端中場業務。