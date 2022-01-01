去年二手居屋註冊量按年增逾40%　創近10年新高

香港置業研究部董事王品弟稱，根據土地註冊處資料顯示，截至2021年12月30日(下同)錄得約6,764宗二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊，較2020年的4,765宗增加約42%，連升3年，兼創近10年新高。

若按金額劃分，期內逾600萬元二手居屋錄得1,758宗註冊，較2020年的1,157宗增加約51.9%；逾500萬至600萬元錄得2,271宗註冊，較前年的1,551宗增加約46.4%；500萬或以下錄得2,735宗註冊，比前年的2,057宗增加約33%(見附表)。

另外，該行選取30個二手居屋，期間錄得2,398宗註冊，較2020年的1,726宗增加約38.9%；當中有28個屋苑報升，1個屋苑報跌，1個屋苑持平。報升屋苑中，將軍澳廣明苑錄85宗註冊，較2020年的39宗增加逾1.1倍；黃竹坑雅濤閣錄得45宗註冊，較2020年的22宗增加逾1倍；新蒲崗采頤花園錄得61宗註冊，較2020年的33宗增加約84.8%。

至於屋苑成交排名方面，九龍灣麗晶花園以191宗註冊居榜首，較2020年的134宗增加約42.5%；屯門兆康苑以151宗註冊排第2，較2020年的111宗增加約36%；火炭穗禾苑以141宗註冊緊隨其後，較2020年的93宗增加約51.6%。