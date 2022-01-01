【尋魷記】韓潮來襲！串流平台湧進南韓尋找下條「金魷魚」

韓劇「魷魚遊戲」於串流影音平台Netflix取得空前成功，亦掀起全球串流影音平台進軍南韓尋找下一條「魷魚」。外媒報道，韓劇的製作成本僅有荷里活劇集的十分之一，但質素已穩坐Netflix全球熱播影片的前列，可謂「抵食夾大件」；然而，隨着各平台湧入購買，成本又自然水漲船高。

南韓電視劇製作公司JTBC行政總裁鍾卿文表示，當地劇集的製作成本遠較荷里活片商為低，對串流影音平台而言是「物超所值」。串流影音平台Disney+去年10月共推出28部來自亞太區的原創劇集，其中7部來自南韓；華特迪士尼亞太區總裁姜熡更預期，南韓將「很快成為全球媒體及娛樂業內容的強權」。

不過，隨着串流平台湧入，亦炒貴當地劇集的收購成本。南韓娛樂媒體龍頭CJ ENM旗下的Studio Dragon表示，已與Netflix及Apple TV+簽定製作協議，而銷售影集的平均售價則較去年同期飆升24%。

Netflix自2015年進入南韓市場，共推出超過130部南韓劇集，6年間共投資約12億美元(約93.6億港元)，當中去年的投資額更超過5億美元。「魷魚遊戲」的成功亦傳出Netflix正在計劃開拍第二及第三季，Netflix南韓的高層直言，「魷」的成功打破他之前對南韓影集受歡迎程度的看法。

事實上，隨着串流影音平台湧入南韓購劇，亦吸引南韓、以至整個亞洲地區的觀眾訂閱平台。市場調查公司Insider Intelligence數據顯示，現時全球共有約17億個串流影音平台帳戶，較2016年的4.57億個飆升近4倍；當中亞洲用戶佔其中的60%，而2016年則只有30%。