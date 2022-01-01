回顧及展望：比特幣去年價格波幅達4萬美元

金融市場在去年大上大落，近年熱炒的虛擬貨幣也不例外。「一哥」比特幣(Bitcoin)價格自去年初開始飛升，縱然曾數度破頂，惟也多次出現大幅回落，波動程度之大堪比坐過山車，高低位相差約4萬美元！然而，若按周五(12月31日)晚間的每枚47,974美元計算，比特幣全年仍漲逾六成，回報遠勝各類傳統資產。

虛擬貨幣經歷動盪的一年，多國作出不同程度規管左右幣價走勢。市場去年1月憂美國將加強對虛擬貨幣的監管，據交易平台CryptoCompare，當時幣價雖回落至約2.88萬美元，惟2月開展反彈。在3月，SpaceX創始人馬斯克推波助瀾，刺激幣價於4月一度衝上至逾6.4萬美元。然而，好境不常，內地突祭出新例，限制虛擬貨幣交易和「挖礦」活動，幣價開始回調，更於7月跌穿3萬美元。

幸而及後美國證券交易委員會(SEC)默許比特幣期貨交易所買賣基金(ETF)「BITO」於紐約證券交易所上市，更成為史上成交金額第二高的ETF，帶動幣價回揚，於11月初升至近6.9萬美元關再破頂，引來市場嘩然。

隨着市場對虛擬資產認識增加，各類商戶甚至金融機構相繼進場。在2021年初，國際支付巨頭Visa及PayPal等先後宣布將虛擬貨幣納入支付網絡；單計上半年，Visa旗下虛擬貨幣專用卡使用額已超過10億美元(約78億港元)，為有紀錄以來最多的半年花費金額。

另外，美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase於去年4月在美國納斯達克直接上市，氣氛帶動比特幣價格創當時新高，惟Coinbase股價不算理想。雖然於掛牌首日開盤報381美元，較直接上市參考價250美元高出逾五成，但及後走勢反覆，近日更回落至約256美元，投資者倘在高位接貨，料已損失慘重。

傳統金融機構亦沾手虛擬貨幣業務，投行摩根士丹利於年中宣布為高淨值客戶推出3隻比特幣相關的基金產品，為美國首間推相關業務的大行。此外，摩根大通及高盛亦相繼宣布為客戶提供虛擬資產交易服務。

最令市場震驚是，中美洲小國薩爾瓦多破天荒於9月將比特幣納入為法定貨幣。總統布克萊認為此舉能改善國內經濟，並減少海外國民匯款費用。當地出現不少反對聲音，擔心高波動的比特幣會令血汗錢一夜蒸發。國際貨幣基金組織(IMF)在評估情況後認為，該國不應將比特幣用作法定貨幣，建議縮小法律範圍，並加強對新支付生態系統的監管。

各路金融市場名人對比特幣有不同看法。有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)早前指，隨着機構投資者進入市場，比特幣價可在5年內飆至約56萬美元。惟「股神」巴菲特戰友、巴郡副主席芒格指，虛擬貨幣不應存在。

市場對比特幣價格展望的分歧愈來愈大。美國軟件公司MicroStrategy執行長Michael Saylor是比特幣的大好友，他相信後市會升至每枚600萬美元，即較現水平有逾110倍的潛在上升空間。不過，外媒引述英國薩塞克斯大學金融學教授Carol Alexander預計，比特幣今年可能跌至一萬美元，抹去過去一年半的升幅。

有市場人士認為，投資虛擬貨幣雖可視為非美元的保值之選，但價格波動極大，投機味濃，未必全部人能承受，加上監管風險仍大，將其納入投資組合中的一部分作為另類選擇未嘗不可，惟切勿「瞓身」入市。