支持小微企業！人行推兩工具減還本付息壓力

中國人民銀行周六(1日)宣布，即日起實施普惠小微企業「貸款延期支持工具」及「信用貸款支持計劃」的兩項直達工具接續轉換，並加大對小微企業融資的支持力度。

人行指，普惠小微企業「貸款延期支持工具」，將轉換為普惠小微貸款支持工具。金融機構與企業將按市場化原則自主協商貸款還本付息，從今年起至2023年6月底，人行將按照地方銀行普惠小微貸款餘額增量的1%提供資金，按季操作，鼓勵持續增加普惠小微貸款。

另外，將普惠小微企業「信用貸款支持計劃」併入支農支小再貸款管理；原來用於支持普惠小微信用貸款的4,000億元人民幣再貸款額度可滾動使用，必要時亦可再進一步增加再貸款額度。同時，符合條件的地方銀行發放普惠小微信用貸款，可向人民銀行申請支農支小再貸款優惠資金支持。

人行強調，將充分發揮好持續轉換的市場化工具的帶動作用，建立正向激勵機制，引導地方銀行自主決策、自擔風險擴大包括信用貸款在內的普惠小微貸款投放，加大對小微企業、小微企業主和個體工商戶的支持力度，持續推動普惠小微貸款增量、降價、擴面，助力穩企業保就業，促進穩定宏觀經濟大盤。