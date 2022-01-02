曜熊理財：新一年如何買基金？

恭賀各位新年發大財。2021年過去了！這一年港股熊冠全球，美股則繼續創新高。美國聯儲也在年末開始結束寬鬆政策，預計2022年6月份開始加息。實際上，去年股市市場震盪，賺錢效應下降，不少「基民」全年收益不佳甚至虧損。新一年如何買基金？

2022年仍是風險與機會並存的一年，明年出現全面牛市的可能性不大。投資方向，能源基金依然是關注重點。全球天然氣市場風暴已在歐洲發生，價格飆漲，但尚未真正解決供應問題。

歐洲天然氣庫存處於歷史低位，如果首季有寒潮，歐洲面臨天然氣耗盡的風險。能源基金今年保持上升。原油價格走高，刺激供應反應。美國頁岩油產量上升，但供應落後於需求增長。

香港基金經過9個多月的調整後，估值已處很低水平，股息率具有極強的吸引力；加上強政策監管對股市造成的估值壓力有望得到緩解。同時，中國內地經濟增長持續恢復，今年基金可望回升，整體甚具投資價值。

除了能源行業，健康醫藥基金同樣受重點關注，綜合全球戰略走勢，無論是身處牛市還是熊市，投資基金永遠不要抱着投機心態，良好的投資習慣有助於長期獲取基金的真實收益。

曜熊理財策略董事馬煒喬