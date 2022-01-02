陳樂怡：受惠元宇宙熱潮　呢隻股份值得跟進...

環球疫情升溫，打亂經濟復甦步伐。儘管美國確診個案急增，但投資者仍然對美股展現較大的興趣，而美國聯儲局2022年加息的預期亦吸引資金流入美元資產，美股標指再創新高。

內地方面，衛健委指西安疫情仍處快速發展階段，有病例外溢情況。疫情惡化再次為國內經濟帶來壓力，對農曆新年消費旺季未敢樂觀，但市場預期穩增長政策將會加碼，貨幣政策趨向寬鬆，為A股帶來支持。至於港股，由於大市欠缺催化劑，短期中港通關進展不太明朗，短線繼續低位震盪，受制於20天線(約23,500點)。

乘聯會數據顯示，12月第4周的總體狹義乘用車市場零售達到日均8.2萬輛，同比增長6%，扭轉前3周下跌趨勢。供應方面逐步改善，但疫情打擊以至需求減弱，導致11月以來銷量疲弱。短線而言，西安封城將會影響車企生產活動，而疫情蔓延有機會令農曆新年行業銷售旺季泡湯。已提前備貨的經銷商或會需要加大折扣促銷。不過，基於預計內地新能源汽車滲透率持續提升，長線增長潛力不改，供需受限傾向是短暫因素，投資者可趁調整分注收集電動車供業鏈。

最後，祝各位讀者新年進步！

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)