陳鳳珠：內地新一年料續加強監管執法

港股於假期氣氛籠罩下，走勢反覆偏軟，2021年恒指於2月創出年內高位31,183點後隨即回落，至下半年調整幅度加深，直至12月份仍然持續探底，並創22,665的全年低位，全年高低波幅超過8,500點水平。2021年內地加強監管工作，涉及科網、數據安全、教育及內房等行業，導致相關板塊跌幅顯著，更影響投資信心。

2021年上半年，國家市場監管總局要求全面落實展開重點領域反不正當競爭的執法專項行動，以推動市場向高質量發展，執法行動時間為4至12月。雖然接近年底時預計執法行動已接近尾聲，但市監局表示2022年要加強反壟斷、反不正當競爭監管執法，企業競爭行為設置好「紅綠燈」，明確規則底線，強調將圍繞平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域加強監管執法。

另外，中證監釐清內地企業赴海外進行首次公開招股的監管制度，表示於合法合規的前提下，中資企業可透過「可變利益實體」架構於境外上市，並須在向境外機構申請上市後3個工作天內跟內地當局備案，同時要嚴格遵守外商投資、網絡安全、數據安全等國家法律法規，不得洩露國家秘密，相信有助消除市場疑慮及不確定性，亦有助內地企業於境外融資，預期內地將會完善境外上市監管制度，以構建國內國外雙循環相互促進新發展格局。

發改委及商務部發布《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2021年版)》和《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2021年版)》，進一步縮減外資准入負面清單，以提高內地擴大開放的水平。其中取消乘用車製造外資股比限制，以及同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業的限制，深化製造業開放。預期有利市場化競爭，而近年內地自主品牌車企發展迅速，尤其於新能源汽車的發展領域擁有核心競爭優勢，相信開放不會對內地車企構成負面影響，未來將要審視車企先進技術的發展速度，以搶佔更多市場份額。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)