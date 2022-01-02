陳政深：港股弱勢未改　不妨留意新股市場

港股在2021年最後半個交易日做好，展望2022年，港股的不明朗因素仍存，先有中美之間角力在可見將來仍難緩和，而中國及西方國家的貨幣政策背馳，亦都難免令港股市場動力流失。此外，內房債務引發的信用問題，本身已令整個行業的融資成本提高，而問題更遠未解決，其影響預計最少在首季上旬仍會持續。

另外，疫情的不明朗性，以及內地經濟的動力疑慮等，同樣會困擾港股市場，此所以縱使目前恒指市帳率(P/B)僅為0.98倍，但投資者認為更低的估值仍未可彌補其面對的政策風險下，港股難有運行。技術上，恒指重上保力加通道中軸，即23,500點水平，然而除夕僅半日市，指數一日未升穿24,500點的前高位阻力，一日弱勢都未言扭轉。

金力永磁本身在A股上市，股價過去1年累升97%，股價11月曾升至54.5元人民幣，以去年底收市價計，高位回落了17%左右，現價市盈率約65倍；公司上半年每股盈利0.32人民幣，以最高發售價40.3元計算，市盈率約50倍，較A股及市場平均近70倍略低。另外，公司是次IPO引入了5位基石投資者，投資總額達21.85億港元，包括中國國有企業混合所有制改革基金、由華潤集團間接擁有及控制的CR Alpha Investment II Limited，以及高瓴投資旗下基金。趁目前新股市場氣氛改善，加上新能源汽車概念仍值得看高一線，金力永磁具一定值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）